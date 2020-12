Le comédien, humoriste et musicien français Robert Castel, connu comme le chantre de l'humour «pied-noir», est décédé hier à Paris à l'âge de 87 ans, selon une information communiquée par sa famille. Il est «décédé aujourd'hui, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière», à Paris, des suites d'une «longue maladie», a-t-elle déclaré. Né le 21 mai 1933, à Bab El Oued, à Alger, Robert Castel, dont le nom véritable est Robert Moyal, a très vite connu une immense popularité grâce à la pièce de théâtre intitulée «La famille Hernandez», qu'il avait montée en 1957, avec les comédiennes Lucette Sahuquet qui deviendra son épouse et Marthe Villalonga dont les férus du septième art connaissent le parcours à travers de nombreux films.

La pièce «La famille Hernandez» a d'abord défrayé la chronique en Algérie où elle fut encensée par la critique puis elle embrassa une carrière spectaculaire à Paris, faisant découvrir à la grande majorité des Français métropolitains le folklore et l'idiome spécifiquement pied-noir. Comme beaucoup d'autres en 1962, l'Algérie ayant arraché son indépendance, et la majorité des «pieds-noirs» étant affolés par la propagande des partisans de la colonisation, Robert Castel quitte le pays natal, en compagnie de Lucette Sahuquet, son épouse, pour s'installer à Paris. Mme Robert Castel étant décédée en 1987, à l'âge de 60 ans, il se remarie, tout en multipliant les apparitions dans des sketches sur scène et à la télévision mais aussi dans bon nombre de films, pour la plupart des comédies, dans lesquelles sa passion pour l'humour ira en s'affinant, de plus en plus, malgré le fait qu'il fut, sans cesse, confiné dans des seconds rôles.

En 2007, Robert Castel a remis sur sa tête la chechia de son père, le chanteur Lili El Abassi, pour ceux qui l'ignorent, (Wahran el Bahia, Adjini, adjini), à l'occasion de ses retrouvailles originelles avec l'épopée musicale d' «El Gusto», un orchestre composé de musiciens juifs pieds-noirs et arabes, tous algériens de naissance et de coeur, et ce fut, là, son ultime one-man-show, en 2013, baptisé «Nostalgérie».