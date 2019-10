De la chanson à l’écriture romanesque, Mourad Zimu ne trouve pas de difficultés à franchir le pas. C’est d’ailleurs la même audace qui se lit sur son personnage Kawitu qui se livre sans limite aucune à ses pensées pour traquer jusqu’aux moindres interstices, les non-dits de son ami pour le découvrir dans sa véritable nature. Finalement, ce n’est pas mon ami, se dit le narrateur après un long périple en compagnie de cet autre personnage du roman qui vient de sortir aux Editions Casbah. L’auteur n’est autre qu’un artiste très connu par sa guitare et sa poésie égratignant les bonnes consciences.

Mourad Zimu est un artiste très connu depuis ses premières années d’université. L’ancien, comme il aime à s’appeler et se faire appeler de ses amis sort des sentiers battus de la poésie pour s’aventurer dans l’univers romanesque. Pour ce faire, il se fait aider par un personnage «baroque» qui ne se fait pas prier pour prendre au dépourvu son compagnon tout au long du récit. Zimu sait dompter les symphonies, mais il maîtrise aussi les excès d’une plume exubérante et tout aussi aguicheuse et provocatrice. Kawitu est donc le personnage principal du roman. Il s’agit de la rencontre de deux anciens amis séparés par la vie. On découvre ce que la vie leur a réservé dans un récit plein d’intrigues et de secrets. Tout au long du récit, les deux personnages s’investissent pour réaliser un film mais après ils deviennent eux-mêmes le sujet du film qu’ils veulent tourner. Un épisode paranormal va les faire sombrer au fin fond de leurs angoisses et révéler au grand jour que, peut-être ils n’ont jamais été de bons amis. C’est là un infime résumé du roman qu’il faudra absolument lire. Comme la guitare de Zimu, sa plume sonde les tréfonds de l’âme.

Ce roman est la première expérience de Mourad Zimu dans l’univers peu éclairé de la littérature. Son mérite est d’abord d’avoir su sortir des sentiers battus de la poésie. Kawitu mérite d’être suivi dans sa quête. Le lecteur ne se lassera pas de découvrir les profondes angoisses de ce personnage intriguant. Le même lecteur qui n’est pas toujours le fan de Zimu, le chanteur, en sortira sans nul doute apaisé, en partageant quelques peurs et quelques secrets bien gardés avec le personnage principal.

Notons que Mourad Zimu est né à Azazga le 2 janvier 1970. Après des études élémentaires dans sa région, il quitte son village natal, Ichallamen, pour entamer des études universitaires de sociologie. Son amour pour sa langue maternelle le mènera à entamer des études de langue et culture amazighes à l’université de Tizi Ouzou juste après la licence obtenue à l’université d’Alger. Le jeune d’Ichallamen, de nature très discret, entame une carrière artistique en 1997 avec l’album Izeggigen n tsusmi juste pour les intimes. Baignant dans le monde artistique à l’université Mouloud Mammeri, Zimu fera la connaissance de Si Moh et beaucoup de grands noms de la chanson kabyle moderne. En 2001, l’album Salupri sortira et l’artiste sera propulsé dans le milieu de l’art. la même année, il s’envole pour Paris où sortira Maalic tampis puis s’ensuit Apipri kan en 2007.

Enfin, il faut rappeler que Zimu ne vient pas de loin à l’écriture. Il a déjà été membre rédacteur de la revue universitaire Anadi, un recueil de nouvelles intitulé Tikli édité par le HCA et non moins lauréat de plusieurs festivals de poésie à l’instar des poésiades de Béjaïa. La lecture de Kawitu ne sera qu’un plaisir à découvrir chez les libraires.