Orientalys est un festival gratuit, dédié à la rencontre des cultures orientales et occidentales, célèbre une Montréal plurielle, avant-gardiste et ouverte à l'Autre. «Durant l'été de chaque année, le Vieux-Port de Montréal vibre au rythme de fusions audacieuses et de spectacles inédits parcourant trois continents, du Maghreb à la Chine, en passant par l'Espagne, la Turquie, la Syrie, le Liban, l'Iran, le Cambodge, l'Inde, le Japon et bien d'autres pays d'Orient! Spectacles, ateliers, animations, expositions et activités pour enfants et adultes sont au programme de chaque année... le tout autour d'une véritable Médina orientale! Dans ce lieu de partage et d'échanges, les festivaliers pourront déambuler au sein d'un espace singulier, retrouvant l'atmosphère des veillées sous une tente nomade, négociant un objet d'artisanat rare ou profitant des bienfaits de l'huile d'argan et du savon noir. Des kiosques de gastronomie et de pâtisseries aux saveurs exquises sauront satisfaire également les papilles des gourmands!», peut-on lire dans le texte de présentation de ce festival. En raison du contexte exceptionnel de la pandémie du corona- virus, les organisateurs ont décidé cette année de le faire sous forme numérique. Ainsi, le Festival Orientalys vient de dévoiler sa programmation de sa 10 eme édition qui se veut numérique.

Musique algériennes de tout bord

Spectacles, animations, ateliers et plein de surprises vous attendent du 10 au 13 septembre! Visionnez le tout en live via le site Web: http://festivalorientalys.com. Lors de cette édition qui se tiendra du 10 au 13 septembre, seront diffusés divers spectacles d'artistes algériens tels que Souad Asla, mais aussi des hommages à Rachid Taha et à Idir disparu en avril dernier. C'est le Mali qui ouvrira le bal. Il fera l'ouverture du festival le jeudi 10 septembre à 18h! Il sera représenté par le fabuleux Emde, artiste multi-instrumentiste, lauréat des prix Coup de Coeur CAM et Syli d'or de la musique du monde. Rompu à l'art de la kora, cet héritier de la tradition mandingue, vous offrira un concert exclusif explorant les fusions entre la musique traditionnelle du Mali, d'Afrique de l'Ouest et les influences modernes actuelles. En clôture, c'est la reine Souad Asla qui s'est déjà produite sur la scène montréalaise qui mettra le feu avec son concert, avec ses sonorités berbères et gnawies. L'héritière de la tradition gnawa, l'élève émérite de la diva Hasna El-Becharia, qui a su même surpasser le maître, fera grimper la température comme elle sait le faire. «En partenariat avec le Cabaret sauvage et le Festival des Confinés (Paris), Orientalys diffuse en primeur un concert inédit de la diva du Sahara, Souad Asla, artiste phare de la nouvelle génération du Sud algérien. Originaire de la région de Béchar, cette héritière de la tradition gnawa ne peut tolérer que s'étiole le patrimoine culturel dont elle est issue. Elle le réactive avec la plus belle énergie, brouille les lignes entre le sacré et le profane, les frontières de genre et d'espace, joue sur scène des musiques de chambre et de plein air. Sa voix nous emmène aux portes du désert d'où elle a suivi Hasna el Becharia, mais sa musique, riche en métissages, se renouvelle et se réinvente sans cesse... Souad Asla fait résonner avec une ferveur communicative des traditions bédouines et berbères d'une haute spiritualité», décrit le Festival Orientalys à propos de notre reine du désert.

Hommage à Idir et Rachid Taha

Aussi, l'ancien camarade de coeur et de route, le chanteur originaire de Sidi bel Abbès est censé, pour sa part, rendre hommage avec sa voix rauque sublime à l'auteur incommensurable du célèbre morceau «Rock de Casbah». Aussi, de son côté, le groupe Berbanya reprendra les sublimes chansons aériennes du monstre sacré de la musique kabyle, le légendaire Idir. «Le groupe Berbanya vous transportera de votre salon en terre kabyle, vous faisant naviguer entre tradition et modernité, entre ballades ancestrales et rythmes effrénés. À travers leurs chansons engagées et leurs mélodies entraînantes, les musiciens du groupe livrent un spectacle enivrant avec, en primeur, des reprises du légendaire chanteur Idir.» Du mot «berb», diminutif de berbère et du mot «anya» qui signifie rythme, le groupe est composé d'artistes chevronnés qui sillonnent les scènes depuis plus de 10 ans. Ces amoureux d'une culture qui se bat pour préserver son identité, nous racontent en musique les histoires du grand peuple berbère à travers les siècles. Au son des mélodies, on remonte le temps, on entrevoit les terrains de batailles de ces guerriers, entre les hautes chaînes de montagnes et la mythique Méditerranée...» lit-on sur le site à propos de ce groupe.

Raï et chaâbi au menuRai et chaâibi seront également à honneur, respectivement avec les chanteurs installés au Québec, Cheb Faycal et Azzedine El-Maghribi du groupe de fusion Grooz qui allie les mélodies reggae, blues, rock, jazz et gnawa. D'autres artistes étrangers font partie du programme, notamment en provenance du Maroc, Egypte, Liban et France. L'Algérie participera également à des ateliers avec des activités traditionnelles et culinaires et ce, dans le cadre de visites guidées. Une façon de fêter notre patrimoine ancestral. Notons que le Festival Orientalys est conçu et produit par Alchimies, Créations et Cultures. Créé en 1993, Alchimies, Créations et Cultures est un organisme montréalais à but non lucratif, diffuseur et producteur de créations et de rencontres interdisciplinaires et interculturels. Il se veut un ferment de créativité pour des artistes d'ici et d'ailleurs. Sa vision artistique est construite autour de projets qui questionnent, croisent et conjuguent des expressions et des discours culturels différents, voire antagonistes. «Des spectacles en diffusion directe, comme si vous y étiez!» indique le site Web de la manifestation. Alors n'oubliez pas de vous brancher!