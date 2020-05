Depuis 2003, l'association Project'heurts organise la plus ancienne manifestation de cinéma en Algérie, les rencontres cinématographiques de Béjaïa. En effet, on ne peut qu'appuyer le contenu du communiqué qui nous a été adressé quant à la valeur de cet événement, quasiment le seul qui vaille en termes de programmation cinématographique en Algérie, surtout en terme de professionnalisme! «Les RCB vous proposent un programme riche et varié de films de tous genres: court-métrage, long-métrage fiction, documentaire, animation. Et, surtout, des rencontres et des débats avec les faiseurs d'images»,

peut-on lire. Et de poursuivre: «La formation n'est pas en reste et prendra une place prépondérante lors de cette édition.» Aussi, conscientes de l'importance d'inscrire cet acte culturel dans la continuité, malgré la situation sanitaire, les RCB lancent l'appel à films, en vue de la 18ème édition, prévue du 19 au 24 septembre 2020 (les dates et la forme de cette édition peuvent être modifiées selon l'évolution de la situation sanitaire).

Une vision qui se confirme

Les RCB sont heureuses de vous annoncer qu'elles ont été rejointes pour l'édition 2020 par Latifa Lafer qui coordonnera la direction artistique. Latifa Lafer détient un doctorat en sociologie de l'université Paris-8, thème de la thèse: «Genres et formalisme dans le cinéma algérien, le cinéma amazigh» et un master 2 en cinéma, spécialité théorie, esthétique et histoire du cinéma, dont le thème est «Le cinéma de Pasolini comme écriture des mécanismes de l'Histoire». Elle a travaillé comme documentaliste à la Cinémathèque algérienne à l'époque de Boudjemaâ Karèche (de 1998 à 2004). Elle a pratiqué la programmation et l'animation de cycles et de rétrospectives de films au Centre algérien de la cinématographie et a mené des rétrospectives de films algériens, à la faveur de ses études à Paris 8, ailleurs, à la cinémathèque de Grenoble, à Lyon ou à Valence. Elle enseigne aujourd'hui l'anthropologie à l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. La direction artistique sera constituée également par Nabil Djedouani. Titulaire d'un master 2 d'études cinématographiques de l'université Lumière, Lyon-2, son mémoire a eu pour thème «Crise de la représentation et représentation de la crise dans l'Algérie des années 1990». Nabil Djedouani est réalisateur. Il a à son actif Afric Hôtel sorti en en 2010 et Rock Against Police réalisé en 2020. Comme acteur, il a déjà eu à jouer dans Histoire de Judas en 2015, L'Orage l'été en 2017 et Terminal Sud en 2019. Il est l'initiateur du site «Archives numériques du cinéma algérien» qui s'attache à rendre accessible le patrimoine cinématographique algérien. Ce duo sera épaulé dans son activité par le jeune Yanis Hammouche, membre actif de Project'heurts et l'un des programmateurs du ciné-club de l'association. Pour Yanis Hammouche, celle-ci est la 2 ème expérience au sein de la direction artistique des RCB après celle de l'année passée sous la houlette de Lilia Aoudj. Des noms et des valeurs sûres pour les RCB avec des gens qui ont déjà fait leurs preuves et surtout passionnés de cinéma.

L'appel à participation lancé

Pour rappel, l'appel à film, qui a déjà été lancé, est valable jusqu'au 25 juin 2020 et tout producteur ou réalisateur ayant un film produit en 2019 ou en 2020, voulant participer aux 18èmes rencontres cinématographiques de Béjaïa, peut envoyer un lien du film à l'adresse suivante: [email protected] Ayant connu des hauts et des bas, l'association prouve encore une fois sa détermination à ne rien lâcher et surtout son farouche désir de se renouveler à chaque fois et, tel un phénix, renaitre de ses centres après maints obstacles encourus ces dernières années. Gageons qu'avec ce nouveau staff à sa tête, elle ira encore plus loin avec une programmation toujours aussi qualitative qu'avant, car sur ce point rien n'est jamais venu altérer le niveau de sa programmation ni son audace de proposition. Alors bon vent aux nouveaux commandants du navire des RCB!