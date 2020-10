L'ambassade d'Espagne informe, que suite aux cycles de conférences en ligne sur l'écrivain espagnol Miguel de Cervantès présentées durant la dernière semaine du mois d'octobre sur la chaîne YouTube de l'institut Cervantès d'Alger, des débats virtuels en direct sont prévus entre les conférenciers et le public selon le calendrier suivant:

Mercredi 21 octobre à 18h30:

Colloque en direct animé par M. José Manuel Lucía Megías, écrivain, philologue et président d'honneur de l'Association des Cervantistes.

Titre de la conférence: L'Alger de Cervantès: Arche de Noé réduite: Une autre façon de comprendre la captivité de Cervantès.

Mercredi 28 octobre à 18h30:

Colloque en direct animé par Mme Pilar Garrido Clemente, professeure des Études arabes et Islamiques de la faculté de Lettres de l'université de Murcie.

Titre de la conférence: Les clés arabo-islamiques du Quichotte: parmi les Morisques.

Les débats auront lieu sur la plateforme Zoom de l'institut Cervantès d'Alger entre les conférenciers et le public afin d'échanger des points de vue sur la vie et l'oeuvre du célèbre écrivain.

Une inscription préalable est nécessaire pour participer auxdits colloques, sur l'adresse suivante: [email protected]