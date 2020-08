L’écrivain irakien Adel Kazem est décédé à l’âge de 81 ans, après près d’un demi-siècle dédié au théâtre et à la télévision, selon la presse locale. Le défunt qui comptait parmi les grands écrivains de théâtre et de la télévision en Irak était devenu célèbre pour le feuilleton « Le loup et les yeux de la ville », diffusé par la télévision irakienne au début des années 80 et qui avait connu un grand succès. Né à Baghdâd en 1939, Adel Kazem était diplômé de l’Académie des beaux-arts, il réalise sa première pièce théâtrale « Ethohlob » (l’Algue) en 1962. Il avait écrit pour la télévision plusieurs feuilletons. Le défunt avait reçu de nombreux prix dans son pays et à l’étranger dans des festivals de théâtre, notamment le 6e festival du théâtre arabe à Charjah aux Emirats arabes unis, en 2014.