Le chanteur chaâbi Cheikh Eliamine est décédé jeudi à Alger, à l’âge de 72 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Né à El Harrach en 1947, Liamine Haimoune de son vrai nom, s’intéressait dès son jeune âge aux rythmes andalous et chaâbis, attirant vite l’attention de Cheikh Mahmoud et Cheikh Abdelkader Ouchalla, deux anciens maîtres du genre, aujourd’hui décédés. Durant son long parcours artistique entamé durant les années 1960, Cheikh Eliamine s’était frotté à de grands noms de la musique chaâbie, à l’instar de Baba Dahmane et le « Cardinal » El Hadj M’Hamed El Anka qui l’intégra dans ses classes en 1966. Le défunt avait rejoint ensuite l’orchestre de Amar El Aâchab, qu’il dirigera en 1975, après le départ du maître en France. D’autres rencontres avec, notamment Mustapha Boutriche, Arezki Berkaoui, Rabah Kaouane et Mohand Rachid qui confia au défunt plusieurs qçid inédits de l’époque, apporteront beaucoup à Cheikh Eliamine, faisant de lui une des références sûres de la chanson chaâbie. Au début des années 2010, le défunt avait pris part à l’aventure de l’Orchestre El Gosto, avec notamment El Hadi El Anka, Abdelmadjid Meskoud, Abdelkader Chercham, Robert Castel et d’autres. L’enterrement du défunt a eu lieu, hier, au cimetière d’El Alia, à Alger.