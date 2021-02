Le chanteur du genre bédoui, l'artiste Tahar Sissani, dit cheikh Tahar Ould Marhoum, est décédé dans la nuit du samedi dans la commune de Marhoum (sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbés), ont fait savoir dimanche ses proches. L'artiste, décédé à l'âge de 69 ans suite à une longue maladie, était un des piliers de la chanson bédouine avec une notoriété internationale. Les chansons de cheikh Tahar Ould Marhoum traitent de sujets sociaux et sentimentaux dans un style alliant authenticité et modernité, ce qui attire même le jeune public. Le défunt était connu pour ses qualités et son grand intérêt pour l'art et le chant bédouins qu'il a fait revivre et a encouragé sa promotion. L'enterrement de Cheikh Tahar Ould Marhoum a eu lieu au cimetière de la commune de Marhoum, en présence d'artistes et d'une foule de citoyens.