Le jeune comédien de théâtre Moussa Lakrout est décédé samedi dernier à Sidi Bel Abbès, à l'âge de 33 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Né en 1986 à Sidi Bel Abbès, le défunt était très actif dans le mouvement théâtral de sa ville natale, comptant à son actif nombre de travaux avec le Théâtre régional de Sidi Bel Abbès, où il travaillait, ainsi que plusieurs collaborations avec différentes coopératives et théâtres régionaux. Moussa Lakrout a également campé plusieurs rôles dans différentes pièces de théâtre à l'instar de «El Guerrab we Essalhine» du Théâtre régional d'El Eulma, «El Hay El Kadime» (Le vieux quartier), «Moussoussarama» du Théâtre régional de Saïda ainsi que «Bibou wa Madinet El Ahlem» (Bibou et la ville des rêves), destinée aux enfants. Le jeune comédien a participé à plusieurs grandes manifestations dans le domaine du 4e art dont le 7e Festival national du Théâtre professionnel (Fntp) tenu en 2012, qui l'avait distingué du Prix de la meilleure interprétation masculine, pour son rôle dans la pièce de théâtre, «Mada sanaf'âal El Ane?» (Qu'allons-nous faire maintenant?).