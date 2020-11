Le marionnettiste et homme de théâtre pour enfants Noureddine Douila, est décédé, jeudi, à Sidi Bel-Abbès à l’âge de 62 ans, des suites d’une longue maladie, annoncent ses proches sur sa page Facebook. Connu pour son engagement dans le monde artistique, le défunt a œuvré, depuis plus de 40 ans, à semer la joie et le sourire dans les cœurs et les visages des jeunes et des enfants notamment, pour qui il a produit plusieurs pièces de théâtre et spectacles de marionnettes. Les responsabilités qui lui ont été confiées au poste de directeur de la jeunesse de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, ne l’auront pas empêché de s’impliquer activement avec les jeunes sur le terrain, en fondant entre autres, l’association « Adim-Fatiha » de théâtre pour enfants et en organisant plusieurs ateliers de conception et de réalisation de personnages de marionnettes.