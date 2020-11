Le plasticien et musicien Mohamed Tahar Laraba est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Alger, à l'âge de 58 ans des suites d'un malaise cardiaque, a fait savoir son agent artistique et galeriste.

Né en 1962, Mohamed Tahar Laraba est connu pour être l'un des maîtres du clair obscur, très fortement influencé par la peinture baroque et l'école hollandaise représentée par Rembrandt.

Mohamed Tahar Laraba avait fait ses classes à la Société des beaux-arts d'Alger auprès de Abderrahmane Sahouli (1915-2011) qui l'avait également initié aux arts de la miniature et de l'enluminure.

Artiste discret et d'une grande générosité, Mohamed Tahar Laraba a pris part à de nombreuses expositions collectives en Algérie et à l'étranger en plus de quelques expositions individuelles dont l'une des dernières remonte à 2015 à la galerie d'art «Dar El Yasmine».

En plus de ses projets artistiques et de son amour pour la musique, Mohamed Tahar Laraba était également investi dans la formation bénévole de jeunes talents artistiques.