Le réalisateur et acteur syrien Hatem Ali est décédé, le 29 décembre 2020 dernier, à l'âge de 58 ans, ont annoncé les médias égyptiens. Hatem Ali est décédé dans un hôtel au Caire d'une crise cardiaque. Dramaturge et écrivain, Hatem Ali s'est surtout distingué, ces trente dernières années par la réalisation de nombreux feuilletons et séries pour la télévision. Dans la région arabe, il est considéré comme un pionnier du drame historique. Il a notamment réalisé «Al Zeer Salem», «Salah eddine Al Ayoubi», «Saqr Koraïche», «Al Farouq Omar», «Rabi'e Kortoba» et «El Malik Farouk». Des feuilletons qui couvrent une longue période politique et historique dans le Moyen-Orient depuis l'époque antéislamique et jusqu'aux troubles récents en Syrie. Hatem Ali a également réalisé deux longs métrages: «Al ochak» (les amants) en 2005 et «Al leil al tawil» (la longue nuit) en 2008. Hatem Ali a obtenu un diplôme de l'Institut supérieur des arts du théâtre de Damas en 1986.