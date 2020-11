Une centaine de sarcophages vieux de plus de 2.000 ans ont été découverts dans la nécropole de Saqqarah au sud de la capitale égyptienne, a annoncé le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.

Les cercueils en bois scellés appartenaient à des hauts responsables de la Basse époque délimitée entre 700 et 300 ans av. J.-C. « Saqqarah n’a pas encore révélé tout ce qu’elle recèle. C’est un trésor », s’est réjoui le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Enani, confirmant ainsi que « les fouilles sont toujours en cours. Dès qu’on vide un puits funéraire avec des sarcophages, on en découvre un autre. ». Le site de Saqqarah se trouve à un peu plus de quinze kilomètre au sud des pyramides du plateau de Guizeh. Il abrite la nécropole de Memphis et est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.