Ce roman, dont la couverture est illustrée par l'écrivain-chroniqueur Arezki Metref, vient confirmer l'engagement de l'auteur dans une aventure esthétique et philosophique qui puise tout à la fois dans les mythologies d'Afrique du Nord et d'Asie, les univers de Kafka, Miller et Cioran et inaugure ce que l'on pourrait appeler «le réalisme sale» en Algérie.

L'Alge´rie bouillonne. Le peuple rumine sa cole`re. Pour étouffer toute re´volte, les autorités arrosent les jeunes de l'argent du pe´trole. Kamal Storah, alias Ka^mal Su^tra, obtient, apre`s une longue pe´riode de chômage, une subvention de l'État et achète un minibus. Quelques mois plus tard, c'est la de´sillusion: il n'y a plus de passagers. Ka^mal décide de transformer son minibus en bordel ambulant. Dénoncé´ par les islamistes, traque´ par la police, il fuit vers le Sahara...

D'une plume crûment réaliste, Karim Akouche use et abuse du droit au blasphe`me. Son roman, haut en couleur et en révolte, raconte une jeunesse frustre´e et sans repères, dans une Algérie schizophrène, suspendue entre archaisme et rêves de liberté´.

Né´ en 1978 en Kabylie, Karim Akouche est romancier, poe`te, dramaturge et chroniqueur. Les éditions Frantz Fanon ont publie´ Allah au pays des enfants perdus (roman, 2016), J'épouserai le Petit Prince (conte philosophique, 2016), La Religion de ma me`re (roman, 2017), re´compense´ au Que´bec du prix Lys Arts et culture 2018, et Lettre a` un soldat d'Allah (essai, 2018), adapte´ et joue´ au festival d'Avignon et roman (2019).

Les livres de Karim Akouche sont également publiés en Amérique du Nord, aux éditions Michel Brûlé, et en France, aux Editions Ecriture.