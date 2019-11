La 3ème édition de la semaine culturelle japonaise, qui se déroule du 14 au 18 novembre courant, a été inaugurée, jeudi à Alger, par l’ambassadeur du Japon à Alger, Kazuya Ogawa. Ces journées montrent des expositions riches sur la gastronomie japonaise, l’« Ikebana », ou l’art de faire vivre les fleurs et l’ « Origami » une technique d’art qui consiste à confectionner habilement des figurines diverses d’animaux et autres créatures à l’aide de pliages de feuilles de papier. La cérémonie d’ouverture de cet événement, a eu lieu jeudi à Alger au niveau du Musée national des beaux-arts, en présence de la directrice Dalila Orfali, (face au jardin d’Essai).

Une séance de préparation du fameux plat japonais traditionnel de riz, le « Sushi », par le chef cuisinier japonais Kenji Shimura, suivie d’une dégustation, a été proposée. L’exposition compte également d’autres événements culturels tels que l’Origami, cet art de pliage du papier, par l’artiste algérien Hafsi Ouahbi d’Oran. Cette technique d’art a fait bonne figure auprès des nombreux visiteurs venus apprécier quelques facettes de l’art du Japon, ce pays ami lointain.

L’« Ikebana », cet art ancestral consistant à faire « parler » les fleurs a, de son côté, été présenté et illustré par l’artiste japonaise, Rika Arai, devant une assistance majoritairement féminine, curieuse et fort intéressée par cet art floral recherché et agréable à l’œil appréciateur.

Dans son allocution d’ouverture de ces 3es journées culturelles, l’ambassadeur du Japon a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de cette semaine culturelle, souhaitant voir « cette manifestation contribuer dans les échanges à venir pour jeter un ‘’pont’’ entre les deux pays ». Cette manifestation de cinq jours verra également l’organisation d’ateliers sur la calligraphie japonaise traditionnelle, en sus d’un concours de la langue japonaise et des projections de films. Ces œuvres seront projetées à Alger au niveau du Musée national des beaux-arts, de l’ambassade du Japon et du Palais de la culture, Moufdi-Zakaria. La seconde semaine culturelle du Japon avait eu lieu en décembre 2018 sous l’appellation « Matsur », qui signifie « fête » en langue japonaise, alors que la première manifestation a eu lieu en octobre 2017, toujours à Alger.