Le dernier délai pour déposer sa candidature pour le Prix du président de la République de la langue et littérature amazighes est le 26 décembre 2020. Les candidats n'ont donc plus que 48 heures pour procéder au dépôt de leurs dossiers de participation ainsi que de leurs projets dans les différents domaines concernés par ce concours dont la remise du Prix est programmée pour le jour de l'An berbère, le 12 janvier prochain. Les candidatures sont déposées au niveau du Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA). Ce grand prix comprend quatre catégories: la linguistique, la littérature exprimée en tamazight et

traduite vers elle, les recherches dans le patrimoine culturel immatériel amazigh et enfin les recherches scientifiques, technologiques et le numériques. Il faut rappeler que le Prix du président de la République de la langue amazighe a été officiellement créé par décret présidentiel paru au Journal officiel.

Encourager la littérature amazighe

Le décret en question stipule que ce prix a pour objet «de récompenser les meilleures recherches et oeuvres réalisées par des participants, encourageant ainsi la recherche et la production de la littérature en langue amazighes et leur promotion, et les oeuvres écrites ou traduites en tamazight». Le même décret précise dans son 4ème article que le Prix du président de la République pour la littérature et la langue

amazighes est doté de la somme de un million de dinars (1.000.000 DA) pour le premier lauréat, cinq cent mille dinars (500 000 DA) pour le deuxième, et deux cent cinquante mille dinars (250 000 DA) pour le troisième. Il y est également indiqué que la candidature peut s'effectuer individuellement ou collectivement. Les postulants au Prix doivent en outre satisfaire certains critères comme celui d'être de nationalité algérienne, âgés de vingt (20) ans au moins, et participer avec une seule oeuvre, à l'une des quatre catégories inscrites au concours. Dans le décret en question, il a été précisé que les travaux avec lesquels les participants postuleront à ce Prix doivent être documentés et authentiques non publiés auparavant.

Conditions de participation

C'est le cas, entre autres, des oeuvres littéraires dont les romans, qui doivent n'avoir pas fait l'objet d'une édition. Concernant les travaux de traduction, les candidats doivent faire accompagner leur travail en langue amazighe d'une copie du texte dans sa langue d'origine. Aussi, les travaux ayant déjà été primés par un autre prix ou ayant reçu des diplômes scientifiques ne sont pas acceptés. Quant aux membres du jury qui aura la lourde mission de sélectionner les lauréats, il est composé d'universitaires spécialistes de l'amazighité. Le président du jury n'est autre que Youcef Necib, célèbre chercheur dans le domaine de la langue et culture amazighes, chercheur en anthropologie, auteur de plusieurs livres dont une thèse de doctorat éditée sur le poète-chanteur Slimane Azem. Les dix autres membres du même jury sont des enseignants d'université en linguistique et littérature amazighes, en plus de représentants des ministères de la Culture et des Arts, de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Parmi les membres de ce jury, on peut citer: Nadia Berdous, enseignante de linguistique amazighe à l'université de Bouira, Brahim Hamek, enseignant et chef de département de la langue amazighe à l'université de Béjaïa, Nouh Abdellah, enseignant à l'université de Tizi Ouzou, et Abdellah Sediki, enseignant à l'université de Tamanrasset, font partie de ce jury. Youcef Necib, président du jury du Prix du président de la République pour la langue et la littérature amazighes, estime que ce prix contribuera à l'émergence d'une élite littéraire et une communauté scientifique pouvant s'exprimer en tamazight