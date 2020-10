Dans le cadre de la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus, Essakane Production/Festival au Désert produit une chanson-clip intitulée «Stop Covid-19». Sous-titrée en français, la chanson est diffusée dans les quatre principales langues du Nord et du Centre du Mali: tamasheq, songhoy, arabe et peulh, pour toucher un grand nombre des populations maliennes, sous-régionales et francophones. Le titre sensibilise sur les dangers de cette pandémie pour notre pays et pour l'humanité entière, tout en insistant sur une série de mesures de préventions à la portée de tous, pour se protéger individuellement et collectivement. Nous invitant à l'indispensable solidarité, essentielle à la survie de notre monde troublé par cette crise du coronavirus, Abdallah ag Al-Housseïni, du célèbre groupe Tinariwen nous rappelle, dans cette chanson un vieux dicton touareg: «Eloignez vos tentes, rapprochez vos coeurs» qui cadre parfaitement avec la situation actuelle. Réalisé avec le soutien de l'ambassade de Norvège au Mali, le projet enregistre la participation des artistes, les plus représentatifs, issus des régions maliennes précitées: Abdallah Ag Al-Housseini, Abdel Hakim, Adama Sidibe, Afel Bocoum, Al-Housseini, Mohamed, Amy Wassidje, Atar, Kader Tarhanine, Kadiatou Bah, Mohamedine Alacho, Tartit, Samba Toure, Vieux Farka Toure.