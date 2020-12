Sept artistes plasticiens ont fait don de toiles au Musée d'arts modernes d'Oran (Mamo), a fait savoir cet établissement culturel. Les toiles appartiennent aux artistes plasticiens Selka Abdelwahab, Hachemi Ameur, Kalouza Mohamed Amine, Cherif Slimane, Halima Salem, Chemirik Dalila et Kaissar Sid Ahmed, a indiqué, à l'APS, la conservatrice du patrimoine au Mamo, sis au centre-ville d'Oran. Ces oeuvres s'ajoutent à 11 autres toiles offertes par un groupe d'artistes, soit 18 toiles au total acquises par le Mamo, a fait savoir Hawa Khadidja, soulignant que «le nombre de toiles offertes aurait pu être plus important s'il n'y a pas eu le gel des activités culturelles à cause de la pandémie du Covid-19». Les sept toiles d'artistes issus de différentes wilayas du pays ont des thèmes variés, traitant, notamment de la glorieuse Guerre de libération nationale et des chouhada, de l'amour de la patrie, de la femme algérienne, ainsi que du patrimoine et de la caligraphie. La conservatrice du patrimoine au Mamo a également annoncé qu'une exposition virtuelle de toiles est prévue l'année prochaine, au cours de laquelle des artistes seront honorés par des diplômes et attestations.