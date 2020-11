Brokk’art vous propose un atelier d'initiation aux techniques de théâtre destine´ aux adultes et aux adolescents de 14 a` 17. Anime´ par Taos AZZAM licenciée en psychologie a` l'université´ des sciences humaines d'Angers, elle est détentrice du Certificat d'études théâtrales obtenu au Conservatoire régional d'art dramatique d'Angers. Durant 5 années elle intervient au sein de différents organismes en France en tant que comédienne et metteur en scène, en liant le théâtre et la psychologie. Elle repart sur les bancs de la fac pour une maîtrise professionnelle en GRH. Depuis 2015 Taos AZZAM intervient dans plusieurs écoles d'art et cabinets de coaching a` Alger avec différents publics: enfants, adolescents et adultes.

Au programme:

Travail de groupe. Affirmation de soi. Développement des expressions verbales et non verbales. Extériorisation des émotions. Socialisation.

Mise en situation par des personnages imaginaires. Jeux de confiance en soi et au groupe.

Travail du corps et de la respiration. Premier cours ce lundi 9 novembre de 10h a` 12h chez issue 98. Places limitées!