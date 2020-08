La nouvelle génération de bédéistes algériens sera à l'honneur lors 24e Salon international de la bande dessinée de Tazarka en Tunisie avec la participation d'une dizaine de dessinateurs à cette édition virtuelle qui s'est ouverte jeudi dernier. Afin de respecter les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, les organisateurs du salon ont opté pour une version virtuelle avec des ateliers en ligne, des tables rondes et un riche contenu vidéo qui sera diffusé sur les réseaux sociaux. Les travaux de Bouchra Mokhtari, Nesma Mesbah, Mahrez Si Saber, Ahmed Abzouzi, Sofiane Belaskri, Samir Togui seront mis en avant avec d'autres dessinateurs tunisiens comme Abir Gasmi, Noha Habaieb et Chakib Daoud. Des portraits vidéo de chacun des artistes seront diffusés sur les pages de l'événement sur les réseaux sociaux en plus d'une table ronde sur l'histoire et l'évolution de la bande dessinée en Algérie animée par l'universitaire, journaliste et écrivain Lazhari Labter. Des perfor-

mances artistiques diffusées en direct et des concours destinés aux enfants sont également au programme de la manifestation. Organisé par l'association culturelle tunisienne «Cercle des amis de l'image», ce salon, se poursuit jusqu'au 16 août.