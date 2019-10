Un riche programme a été concocté par les organisateurs pour tenter de répondre à toutes les attentes des visiteurs et des amoureux de la BD, a-t-on appris également. La cérémonie d’ouverture officielle est prévue pour le 15 octobre à 14 heures à la salle de conférences de la bibliothèque principale de lecture publique. Après quoi, il y aura le lancement de la fresque «Tizi Bulle 3». Dans la même journée, il sera procédé au lancement du concours de dessin destiné aux enfants.

Un programme diversifié

Cette année, le thème choisi pour ce concours est : «Protégeons l’environnement !». Ce concours est organisé par la direction de la culture en partenariat avec le magazine Ghomaïda. Une sortie du bibliobus est, en outre, annoncée et ce vers le village Ighil Bougueni dans la daïra de Aïn El Hammam. Quant à l’expo-vente de livres qui aura lieu en marge de ce salon, on annonce la participation de nombreuses maisons d’édition comme l’Enag, Dalimen, - Z-Link, HB- Manga Kissa, Ingese Editions, le magazine Ghomaïda. Les organisateurs ont précisé que de nombreuses ventes-dédicaces en présence de plusieurs auteurs de BD seront au menu ainsi qu’une exposition artistique des planches et travaux réalisés par les artistes bédéistes.

Un marché de la BD au menu

Un marché de la BD aura lieu aussi dans le même établissement culturel où il y aura des expositions-ventes des produits dérivés de la BD (T-shirt, shop, pins, figurines, goodies, jeux, mangas, accessoires, etc.). D’autres activités sont annoncées comme les jeux avec Algerian Potterheads, des jeux vidéo avec Gamers Rules, les ateliers et la résidence des bédéistes. Les initiateurs de ce salon ont prévu, en outre, un espace spécial enfants, dédié à la célébration du cinquantenaire de la création du personnage de bande dessinée M’Quidech. Il est également programmé un atelier de contes et d’illustration de BD autour du personnage de M’Quidech qui sera animée par

S. Amirouche. Un autre atelier de coloriage sera animé par le magazine Ghomaïda. Quant à l’espace jeunesse, il sera l’occasion d’abriter un atelier cosplay «Zina et Bouzid» animé par Ayred. Un atelier de dessin sera animé par H. Benmedioni. Quant à l’atelier de manga, il sera supervisé par H. Amar Tadjer. En outre, un atelier d’initiation aux jeux de cartes des héros de la BD : YuGiOh ! Pokemon et Dragon Ball Super sera animé par SJS Store.

Activités annexes

De nombreuses autres activités annexes s’y tiendront comme une exposition et une rencontre avec les bédéistes participant au salon, un espace braille, un dialogue en bulle avec les adhérents de l’atelier braille encadré par F. Chemakh.

Une sortie pédagogique avec le groupe du magazine Ghomaïda au profit des écoliers du Cem «Mouloud Feraoun» est prévue ainsi qu’un atelier d’écriture «Apprentissage à la réalisation de la BD pour les débutants», par le magazine Ghomaïda et un atelier de création d’onomatopées avec H. Kedjar.

Au volet des conférences, le public aura droit à une rencontre avec Hamza Sam. En outre, le salon prévoit la tenue d’un atelier de création d’une poupée géante d’un personnage de BD conduite par «Sfacs Team» ainsi qu’un atelier de confection de personnages-miniatures de héros de BD en pâte à modeler avec A. Boussâdia. Une deuxième conférence ayant pour thème «le 17 octobre 1961» à travers la BD sera dirigée par l’illustrateur bédéiste B. Kebir. Et l’écrivain journaliste Lzhari Labtar évoquera le thème : « Le 50ème anniversaire de la naissance de M’Quidech.»

Pour sa part, Salim Brahimi, directeur des éditions Z-Link et journaliste à la Chaîne 3 animera une communication sur le thème de «DZ-Mangas : écho à l’international».