Des centaines d’écrivains, amazighophones, francophones et arabophones écument les différents stands du Salon international du livre d’Alger, plus particulièrement depuis la journée de jeudi dernier qui a enregistré un retour de la grande affluence après une relative baisse lors des deux journées d’avant. Ce sont des auteurs très connus, d’autres moins célèbres tandis qu’une troisième catégorie est constituée d’anonymes qui ont animé des ventes-dédicaces dans les centaines de stands du Sila. Au stand des éditions « El Amel », l’un des pionniers du journalisme algérien et écrivain Hocine Mezali a donné rendez-vous aux visiteurs du Sila, jeudi dernier, pour dédicacer son dernier livre, un véritable pavé, intitulé : « Le sionisme, histoire, mythes et personnages. » A quelques mètres du stand des éditions « El Amel », la romancière Maissa Bey était aussi de la partie au stand des éditions « Barzakh », où, entourée de deux amies, elle a dédicacé ses ouvrages pendant toute l’après-midi de jeudi dernier, également. Ce n’est pas tout, puisque pratiquement l’ensemble des stands du Sila a accueilli une infinité d’auteurs, écrivains, romanciers, nouvellistes, poètes, essayiste pour signer leurs livres aux lecteurs. Le stand du Haut-Commissariat à l’amazighité a reçu en son sein des auteurs de livres écrits en langue amazighe dont Djamel Laceb qui a dédicacé son tout premier roman intitulé « Nna Ghni ». D’autres auteurs ont élu domicile au stand du HCA puisqu’ils ont fait le choix d’écrire dans la langue de Massinissa. Au stand des éditions « El Ikhtilef », c’est le couple d’écrivains Amin Zaoui en compagnie de son épouse Rabia Djalti qui étaient au rendez-vous dans l’après-midi de jeudi dernier afin d’y animer des séances de ventes-dédicaces dans une ambiance conviviale. Le stand de l’Entreprise nationale d’édition et de publicité (Anep) a également accueilli de nombreux écrivains dans le cadre de son programme de ventes-dédicaces. Les auteurs ayant élu domicile dans le stand de l’Anep, sont nombreux à l’instar de Amina Makahli qui a dédicacé, hier, vendredi son livre « Les éléphants ne meurent pas d’oubli ». D’autres auteurs ont occupé le même stand de l’Anep à l’occasion de la 24ème édition du Sila comme Mohamed Balhi, Zine El Abidine Bouacha, Merzac Begtache, Benali El Hassar, Khalida Guermouche… Le stand de l’Anep a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour marquer le Sila de son empreinte. La directrice de l’édition de l’Anep, en l’occurrence Assia Baz, était sur le pied de guerre tout au long du déroulement de ce Sila et elle a veillé personnellement et inlassablement sur le bon déroulement des activités dans le stand de l’Anep, a-t-on constaté chaque jour que nous passions devant cet espace très animé. Par ailleurs, le stand des éditions Chihab a reçu de nombreux auteurs pour des séances de ventes-dédicaces à l’instar de : Aïcha Bouabaci, Rachid Sidi Boumedine, Nacer Djabi, Mohamed Magani, Mohamed Sari… L’écrivain Djilali Khellas a, de son côté, dédicacé ses œuvres au stand des éditions Casbah, jeudi dernier pendant l’après -midi. Et la liste des écrivains ayant émargé au Sila, acte 24, est encore très longue.