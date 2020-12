L'association culturelle des arts modernes d'Oran s'attèlle actuellement à la production de chansons pour la promotion des Jeux méditerranéens prévus dans la capitale de l'Ouest algérien en 2022, a fait savoir lundi de son président Mokhtar Souag. L'association lancera avant la fin de l'année en cours l'enregistrement de trois chansons dont deux du genre raï et une autre en wahrani (oranais), soulignant que ces chansons abordent l'histoire d'Oran tout en louant la destination touristique de cette ville et le rendez-vous sportif méditerranéen. Souag est l'auteur et compositeur de ces chansons qui seront produites sous forme de clip en langues arabe et anglaise où seront filmés différents sites archéologiques, historiques et quartiers populaires d'El Bahia, en collaboration avec la direction de la culture d'Oran, a-t-on fait savoir. Les chansons seront interprétées par des artistes connus sur la scène internationale et présentées devant les instances concernées un mois avant le coup d'envoi des Jeux méditerranéens, a annoncé le président d'association qui est membre à l'Organisation internationale des auteurs et compositeurs ´´Lascam´´.