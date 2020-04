Des vidéos conférences-débats sur le patrimoine animées par des chercheurs et archéologues devront être diffusées en ligne dès aujourd’hui, dans le cadre des activités culturelles à distance, indique le ministère de la Culture sur sa page Facebook. Le programme de conférences vise, ajoute-t-on, à promouvoir l’échange de connaissances et d’expériences sur le patrimoine culturel, en temps de« crise sanitaire qui impose un confinement », décrété en Algérie à l’image de beaucoup de pays dans le monde, parmi les 208 touchés jusqu’à l’heure par la pandémie du nouveau coronavirus. Les personnes souhaitant participerau programme peuvent se joindre aux conférences en ligne via une application téléchargeable sur le site Web du ministère de la Culture.