En ces temps de confinement, le plus grand Musée d'art moderne et contemporain de New York, le MoMa a mis en ligne des cours gratuits afin de se familiariser avec l'art contemporain et comprendre ainsi les oeuvres que vous appréciez. En plus d'avoir la possibilité de visites virtuelles, le MoMa propose en effet cinq cours d'histoire de l'art contemporain pour cerner davantage ce courant artistique. De plusieurs heures chacun, ces cours sur l'art moderne ont été mis en ligne par le musée sur la plateforme Coursera. Pour en profiter, il vous sera demandé de vous inscrire sur la plateforme et de choisir les cours en question. S'ils sont en anglais, notez que certains d'entre eux jouissent de sous-titres dans d'autres langues. De «la mode comme design» ou «regarder la photographie», c'est un large éventail d'art moderne qui attend les internautes. Ces cours s'adressent à tout type de public. C'est ce qu'on appelle démocratiser enfin l'art contemporain et le rendre accessible à tous!