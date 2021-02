La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a pris lundi dernier, au second jour de sa visite dans la wilaya de Batna, des décisions d'urgence au profit des sites archéologiques de Lambèse (Tazoult) et Timgad. «La première décision est la création d'un musée dans la ville de Tazoult digne des pièces archéologiques qui se trouvent dans cette importante région», a indiqué Malika Bendouda, ajoutant que la seconde décision est «le lancement immédiat d'une opération pour répertorier les vestiges du site de Timgad sur lequel sera dirigée une équipe de travail spéciale pour contribuer à l'opération». «L'absence d'un répertoire des vestiges de ce site rend difficile en cas de perte d'une pièce importante d'en connaître la date d'entrée ou même l'existence», a relevé la ministre qui a souligné que la première décision concernant ce site archéologique qui, selon les explications données, est le plus grand d'Algérie avec 87 hectares, sera de «répertorier effectivement tous les vestiges et biens culturels qui se trouvent en son sein». La ministre a aussi évoqué la valorisation du site de Timgad y compris son musée de mosaïques à travers l'initiative de certaines start-up en coordination avec l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (Ogebc) qui ont présenté sur site une application pour smartphone proposant contre paiement d'un certain montant une visite virtuelle guidée des sites archéologiques. La ministre a estimé que cela s'inscrit dans le cadre de «l'exploitation du patrimoine archéologique en vue de le préserver par l'utilisation des revenus ainsi obtenus pour sa protection qui de la sorte, ne constituerait plus une charge pour l'Etat». La ministre de la Culture et des Arts a salué la décision du Premier ministre Abdelaziz Djerad de lever le gel sur le projet de protection et de mise en valeur du site de Timgad qui permettra l'installation de l'éclairage adéquat, l'achèvement de sa clôture et la restauration du musée du site après l'apparition de fissures. Elle a déclaré qu'un centre d'explication sera érigé à l'entrée du site outre de petits locaux réservés aux artisans de la région pour vendre des souvenirs aux visiteurs. La place du site sera également, a ajouté la ministre, «réaménagée pour qu'elle devienne à la hauteur de la nature et du patrimoine architectural de cette zone archéologique de renommé universelle». La ministre qui était accompagnée du wali de Batna, Toufik Mezhoud, a visité le musée de Lambèse (Tazoult), où sont conservés les vestiges archéologiques romains et a reçu des explications sur la collection de vestiges conservés dans sa cour et dans la salle d'exposition qui renferme de rares mosaïques dont celle précieuse des néréides réalisée au moyen de tubes de marbre et de pâte de verre. Malika Bendouda a inspecté le musée des mosaïques de Timgad et son site archéologique.