La cadence concernant la traduction des romans universels, mondialement connus et reconnus, vers la langue amazighe ne cesse d'augmenter ces derniers temps à la faveur de la multiplication des initiatives dans ce sens par les écrivains amazighophones et des traducteurs de livres vers la langue amazighe. Du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry à L'alchimiste de Paulo Coelho en passant par Les Milles et Une Nuits, L'étranger d'Albert Camus, Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, le nombre de livres disponibles désormais en langue amazighe est de plus en plus élevé. Pourtant, les difficultés que peut rencontrer un auteur qui entame un chantier de traduction d'un ouvrage vers la langue amazighe sont multiples, à commencer par le risque de ne pas trouver d'éditeur à son livre quand bien même l'auteur choisi est mondialement connu. Mais vu la situation critique dans laquelle se débat le monde du livre, il est extrêmement difficile de dénicher un éditeur qui prendra en charge l'édition d'un ouvrage en tamazight, traduit d'une autre langue. L'argument avancé par certains éditeurs, c'est que le lecteur se rabat en général sur l'édition d'origine et évite les traductions.

Difficultés de trouver des équivalents

Le second écueil que rencon- trent les traducteurs réside dans le fait qu'il est souvent difficile de trouver des équivalents adéquats à des expressions et à des mots existants dans d'autres langues, notamment le français, l'arabe et l'anglais. C'est pourquoi, ces traducteurs n'hésitent pas de lancer régulièrement des appels pour qu'ils soient aidés à trouver les équivalents en question, via les réseaux sociaux.

En dépit de ces obstacles, il n'en demeure pas moins que ce créneau connait un regain d'intérêt incontestable.

Le dernier livre à avoir été traduit en tamazight est L'alchimiste de Paulo Coelho et l'initiative revient à l'écrivain prolifique et ancien militant de la cause identitaire berbère Ahmed Nekkar qui a déjà réalisé la version en tamazight de Alice au pays des merveilles. Il y a eu aussi Zadig de Voltaire, traduit en 2015 par Rabah Boucheneb. Pour sa part, le brillant écrivain amazighophone Habib-Allah Mansouri a traduit Le petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry ainsi que La ferme des animaux de George Orwell, deux livres universels cultes, faut-il le rappeler.

Traduction des prix Nobel

De nombreux prix Nobel de la littérature ont aussi été traduits en tamazight à l'instar du Vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway et L'étranger d'Albert Camus. Le vieil homme et la mer a été «amazighisé» par l'écrivain Mohamed Arab Ait-Kaci. L'étranger d'Albert Camus a été également traduit par ce dernier ainsi que Tom Sawyer, le chef d'oeuvre mondial et mythique de Mark Twain. La guerre de Jugurtha de Salluste a fait l'objet d'une version en tamazight. Ce livre a été édité par le Haut-Commissariat à l'amaighité (HCA). Il y a aussi le livre mythique de Gibran Khalil Gibran, Le prophète. L'auteur de la traduction de ce dernier n'est autre que l'écrivain-journaliste Farid Abache ainsi que Roméo et Juliette de Shakespeare, traduit par le regretté Abdallah Hamane. La liste est encore longue. Elle s'ajoute à celle des livres d'auteurs algériens dont les oeuvres ont été traduites en tamazight à l'instar de Nedjma de Kateb Yacine, Le fils du pauvre de Mouloud Feraoun, Le sommeil du juste et La traversée de Mouloud Mammeri, Pluie d'or de Mohamed Sari, Mille hourras pour une gueuse de Mohammed Dib...