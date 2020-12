Le siège du Conseil supérieur de la langue arabe (Csla) abritera mardi une Rencontre nationale sur «les efforts des orientalistes et des arabisants au service de la langue arabe». Le thème de l'orientalisme et de l'arabisation revêt d' «une importance majeure» car il a braqué la lumière sur le monde arabo-musulman, sa pensée globale ainsi que ses différentes phases à travers l'histoire, a précisé lundi un communiqué du Csla, rappelant que «les liens entre l'Orient et l'Occident s'étaient consolidés, à l'âge de la Renaissance, marqué notamment par le mouvement de l'écriture, l'apparition des journaux, l'impression et la traduction». Le Csla oeuvre, à travers l'organisation de cette rencontre, à «mettre en évidence le cumul cognitif produit par les orientalistes et les arabisants et leur idéologie ainsi que les méthodologies adoptées», a ajouté le document. La rencontre verra la participation de plusieurs chercheurs, universitaires et écrivains qui tenteront d'aborder plusieurs questions à l'ordre du jour.