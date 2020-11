Des experts et enseignants universitaires algériens ont pris part à une session de formation virtuelle autour de la préservation du patrimoine culturel subaquatique tenue mercredi par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alesco), a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des Arts. L'Algérie a participé à cette session organisée sous le thème «Préservation du patrimoine culturel subaquatique et son emploi dans le développement dans les pays arabes», avec un groupe d'experts du Centre national des recherches en archéologie (Cnra) et d'enseignants universitaires de l'Université de Tipasa. Les participants algériens y ont présenté l'expérience algérienne en matière de préservation du patrimoine culturel submergé, lit-on dans le communiqué. La session a été également une opportunité pour les participants d'autres pays, d'apporter des propositions, en vue de consolider les voies et moyens de coopération entre les pays arabes, d'échanger les expertises et d'organiser des programmes de formation en la matière.