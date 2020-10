La restauration des statues du théâtre régional d'Oran (TRO) «Abdelkader Alloula» sera confiée à des experts de restauration de pierre tchèques, a indiqué à l'APS le directeur de cet établissement culturel, Mourad Senouci. L'expert tchèque Karol Bayer, spécialisé dans la restauration de la pierre, a été désigné pour effectuer le diagnostic sur les cinq statues en pierre que compte le TRO, a fait savoir Senouci, ajoutant qu'il s'agit, dans un premier temps, de définir l'état des statues et trouver le processus adéquat pour les restaurer. L'expert tchèque a déjà commencé le travail de diagnostic qui va durer quelques jours au niveau du TRO, alors que la restauration sera programmée après l'ouverture des frontières aériennes, fermées à cause de la pandémie du Covid-19, a précisé le même responsable. La direction du théâtre Abdelkader Alloula a décidé de faire bénéficier de cette expérience de restauration des membres de deux associations, qui ont déjà développé des activités dans le domaine de la préservation du patrimoine, à savoir «Saha Sidi El Houari» et «Bel Horizon». «Il s'agit d'organiser une sorte de chantier d'apprentissage, lors de la restauration des statues, et de faire participer des jeunes des deux associations», a-t-il expliqué, ajoutant que ces jeunes formés dans la restauration de pierre, peuvent s'occuper dans l'avenir de ce type de mission et former d'autres jeunes en la matière.