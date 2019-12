La salle de cinéma Ibn Zeydoun (Office Riadh El Feth) a dévoilé son programme de films à l’affiche pour les prochains jours. Du 10 jusqu’au 14 décembre, la salle projettera des films qui cartonnent au box office mondial, notamment La Reine des neiges 2. Mais aussi One piece Stampede dans la catégorie mangas et enfin le succès de l’année : Joker. D’autres films sont également au programme, à savoir Maléfique: le pouvoir du mal, suite du premier Opus ainsi que Le mans 66 et Docteur Sleep. En ce qui concerne La Reine des neiges 2, le film d’animation sera projeté les 10, 11 et 12 décembre à 15h. Le samedi 14 décembre, le film sera projeté à 13h. La projection du manga One piece Stampde est pour les 10 et 13 décembre à 18h et le 14 décembre à 15h. Le Joker et Maléfique: le pouvoir du mal, quant à eux, ne seront projetés qu’à raison d’une séance, respectivement, les 10 et 11 décembre à 13h. Pareil pour le Mans 66 qui ne sera à voir que le 11 décembre à 20h30. La projection du film Docteur sleep sera à découvrir durant trois jours, à savoir mardi 10 décembre à 20h30, mercredi 11 décembre à 18h et samedi 14 décembre à 20h30. Précisons par ailleurs que le film Docteur Sleep est déconseillé aux moins de 12 ans. Pour ce qui est des prix des tickets, ceux-ci varient de 600 à 800 DA, selon le film choisi. Ils sont à acheter directement au niveau de la salle Ibn Zeydoun.