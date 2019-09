On présentera ces films pêle-mêle. D’abord trois courts métrages projeté l’après-midi. A commencer par le moyen métrage de la Franco-Marocaine Rahma Benhamou EL Madani qui, dans Unis vers Kateb brosse le portrait de jeunes gens qui résistent à leur manière à travers l’art. Dans une partie, les jeunes bénévoles des RCB, on les voit parler avec fougue du rôle de la jeunesse dans les manifestations après avoir été longtemps méprisés et sous-estimés et puis à travers cette bande de jeunes apprentis comédiens qui reviennent sur les pas de Kateb Yacine grâce à son ancien compagnon et ami, Mahfoud qui, pendant 20 ans, a travaillé avec lui au théâtre de Sidi Bel Abbès. Aujourd’hui, il tente de passer le flambeau à des jeunes en leur apprenant comment jouer en leur faisant répéter une des pièces du célèbre père de Nedjma. Le second film est un court métrage documentaire de Samir Ardjoum et Ager Oueslati.

«Je suis...»

Intitulé Vendredi est une fête, ce film prend comme fil conducteur l’humoriste Reda Seddiqui qui part au cœur de l’action du Hirak, c’est-à-dire en plein centre-ville pour se nourrir de cette énergie-là et goûter à ce fantasme tant espéré selon lui, celui de cette rencontre entre les Algériens où ces derniers peuvent à nouveau parler entre eux, communier, sans peur, mais avec quiétude et espérance. Le film s’ouvre sur Reda Seddiqui lors d’un stand up au resto le Bosphore, puis on le voit au balcon, se confiant à la caméra des réalisateurs. Du rire et des vannes, Reda pleure aussi dans le film. L’émotion à fleur de peau, le jeune Algérien ayant quitté son pays natal à l’âge de 17 ans pour aller faire ses études en France, se confie à Samir Ardjoum qui rentre dans le cadre pour partager pleinement ce moment intime avec son compatriote devenu ami et alter ego. Reda évoque ce train qu’on risque de louper dans sa vie, ou ce bus, on ne sait plus, mais qui résume un peu l’état d’esprit de tout Algérien qui s’est réveillé depuis le 22 février, non sans beaucoup d’espoir sur l’avenir du pays. Dans le film, il donne la parole à d’autres portraits collégiaux telle la comédienne et chanteuse Mina Lachter ou encore l’activiste Walid de Oued Aïssi ou bien encore le journaliste et écrivain Adlene Meddi. Tous confient leurs sentiments et aspirations quant à l’actualité qui secoue le pays et soulignent les événements. Vendredi est une fête donne un aperçu sur ce mouvement, en invitant d’autres cinéastes à prendre aussi leur caméra pour témoigner de leur côté et donner leur vision des choses sur cette « révolution ». Aussi, permet-elle, comme l’a si bien souligné Reda Seddiqui de dire l’importance du « je » dans un pays où souvent le libre arbitre de l’individu est effacé au détriment du collectif.

Enfin, le 3ème court métrage est celui de Rami Aloui et Nadir Mohammedi . Décliné sous forme de clip musical, Awel Ayta donne à voir, mais aussi à entendre le cri d’un pays, d’une génération qui a assez souffert jusqu’à s’effacer ou se faire écraser par un régime qui, au fil des années, a fini par « manger » la société et vider de sa moelle ce peuple qui ne veut plus qu’on lui marche sur les pieds à présent. Marche la tête haute et ne plus être un zombie. Passer sous la lumière après avoir été marginalisé par un système dont le dirigeant, ironie du sort, a fini par se transformer à son tour en un spectre de fantôme. Grâce à une musique entraînante, des morceaux aux textes censés, et autres chorégraphies, ce film débordant d’énergie donne la part belle à l’image et son esthétique pour faire passer un message très fort, en sus de l’humour et puis la beauté de tous ses acteurs qui jouent dedans. Big up encore une fois au collectif Alamoriska. Enfin, le film de clôture des RCB 2019 est signé Karim Sayad. Ce dernier suit son cousin dans ses aventures et vie personnelle entre l’Angleterre et l’Algérie. Une vie simple rythmée par la sonnerie du réveil tous les matins pour aller au travail. Un jour il divorce de sa femme anglaise avec laquelle il a partagé 14 ans de vie commune. Mais il a sa bande d’amis anglais sur lesquels il peut compter. Toutefois, cela ne lui suffit plus. Il revient au bled pour prendre une seconde épouse. Une Algérienne. Mais cela ne marche pas. A plusieurs reprises, l’entendons-nous dans le film. Qu’est-ce qui cloche chez lui ?

Fantôme dans la demeure

Le film de Karim Sayad se permet aussi une incursion dans le Hirak puisque c’est la période où son cousin descend en Algérie pour se marier à nouveau. Sans succès. Entre doute et incertitude, ce film dévoile la part sombre de l’émigré tel qu’on ne le voit pas souvent. Car ce dernier donne souvent l’illusion que sa vie est meilleure là-bas. Ce documentaire lève le voile sur la complexité existentielle d’un individu qui se cherche encore malgré ses nombreuses tentatives. Mais en tout cas ne baisse pas les bras. C’est de ce mouvement-là que peut se résumer la philosophie de ce film qui observe les choses et le spectateur comme témoins pour nous livrer non pas le secret du bonheur, mais du moins celui des petites choses simples, non sans toujours aspirer au changement.

Ceci est véritablement l’essence même du Hirak, qui même s’il fait bouger quelques lignes, permet de comprendre que le passé est rompu et qu’il faudra travailler à bâtir un nouvel avenir, même si rien n’est garanti d’avance…