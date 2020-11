«Comment représenter les violences faites aux femmes ? Faut-il montrer les corps, les blessures ? Faire entendre les souffrances ou ne pas les mon-

trer ? Ou les montrer autrement ? Comment rendre visible l’invisible, ce tabou, le caché de la souffrance et la reconnaissance de ces femmes et l’injustice qu’elles subissent, elles et leur enfants ? Comment s’interroger sur le statut de victime, de la nécessité de reconnaissance et la difficulté, la subtilité à trouver pour pouvoir parler de cette question tout en réussissant à garder la dignité, le respect des victimes et des effets de la diffusion de ces images sur les victimes ? » Ce sont là les quelques questions posées lors de la rencontre tenue, jeudi soir, entre la documentariste Habiba Djahnine et la bloggeuse militante Wiame Awres, autour du thème « Produire et diffuser des images sur les violences: la question de l’éthique au centre de la discussion». Une discussion à batons rompue encadrée par Salima Tenfiche. Un premier rendez-vous qui a étrenné jeudi soir, l’événement des plus intéressants, à savoir le projet «Remechet 3in», organisé par Dima Cinéma avec le concours de la Maison d’Axxam-N-Daa Ali, l’agence Rhizome, l’agence Woudjouh et le réseau Wassila. Une campagne de sensibilisation active sur le digital, qui vient renforcer en amont l’engagement des comédiennes algériennes qui se sont réunies tel un bloc pour dire : « Stop aux violences et aux féminicides !» dans une vidéo poignante, mais pas que.

Sensibilisation autrement

Avant d’entamer le débat, le décor devait être d’abord posé via la projection du film documentaire de Habiba Djahnine . Il s’agit de «Safia, une histoire de femme» de Habiba Djahnine, sorti en 2011. Ce film évoque le parcours plein d’embuches de Safia, une femme victime de violences conjugales qui décide de se prendre en main et de déposer plainte contre son mari. Elle demande le divorce qu’elle peine à obtenir. Ici se déroule un témoignage poignant d’une femme déterminée qui ira jusqu’au bout de son désir quitte à en perdre des plumes côté santé. Avec beaucoup de pudeur, Habiba Djahnine va nous filmer cette femme. C’est d’abord son histoire qui compte. Des Safia il y en a à la pelle. Aussi, qu’importe son apparence ou son visage, c’est avec menu détails, mais toujours à la dérobade, furtivement que Habiba Djahhine filme cette femme habitant dans une petite maison de fortune qu’elle a construite avec son argent alors que son mari ait voulu se l’accaparer en négligeant sa famille. De l’espoir malgré tout qui va et vient est suggéré ici et là comme ce vent qui balaie le rideau de cette fenêtre cassée ou ces ouvertures qui donnent sur l’extérieur. Une lumière, une lueur d’espoir donc Habiba Djahnine s’attarde sur cette maison ou baraque dans laquelle vit cette famille combative et surtout met le doigt sur le récit de cette femme courage grâce à sa voix à laquelle on est accroché ….

Comment approcher le réel ?

Expliquant sa démarche filmique Habiba Djahnine dira que pour elle « la question de l’éthique dans le cinéma et particulièrement dans son film est « une question concrète. Ce n’est pas une question théorique. Je suis complètement imprégnée par cette démarche. Car il s’agit de faire un film avec les protagonistes, par sur les protagonistes. » Et de révéler : quand le réseau Wassila m’a proposé de faire un film sur les violences faites aux femmes, j’ai eu très peur. J’étais terrorisé à l’idée de traiter ce sujet car, pour moi, il est très compliqué. Il fallait que je réfléchisse de quel point de vue je devais le traiter. Comment allais-je traiter la question de la souffrance, sachant que les violences faites aux femmes se font dans le milieu familial. Ca touche à quelque chose de fondamental qu’est le corps social. J’ai rencontré pas mal de personnes et le jour où j’ai rencontré Safia j’ai arrêté de chercher. Je voulais faire un film sur une personne active qui est déjà engagée dans une démarche pour s’en sortir et pas du tout dans une démarche victimaire. Cette femme a construit un bidonville dans lequel elle habite avec ses enfants et son mari. J’ai compris qu’elle allait être une partenaire pour construire ce film. Les films on les fait avec les gens. Cela fait partie de l’éthique. »

Corps social

Et d’ajouter : « Dans tout processus de création, j’ai cherché ma place et aussi à comprendre comment Safia fonctionne, tout en respectant ses enfants et ses choix. Au départ elle avait accepté d’être filmée, mais quand j’ai fini d’écrire le film, elle me dit que sa famille est contre, alors, j’ai repensé ma façon de travailler. Dés le départ je n’avais pas l’intention de filmer ses enfants. Donc l’éthique pour moi fait partie d’une pratique du métier. Bien sûr, j’ai voulu montrer une certaine esthétique, de sa maison, notamment dans laquelle elle voulait éduquer ses enfants dans la paix. C’est une femme qui a essayé de négocier son existence avec tout le monde. Pour moi, c’était important qu’on le voie. L’éthique demande beaucoup d’écoute et d’attention de la part de la personne qu’on filme. » Evoquant son travail sur son site portant sur le féminicide en Algérie, Wiame Awres dira qu’elle fait des recherches quotidiennes sur les médias et les réseaux sociaux. « On a commencé à faire ça, car on a remarqué que c’est souvent traité dans les médias comme des faits divers. On se demandait quel était le vécu de ces femmes assassinées. L’important pour nous, était de monter au-delà des chiffres qu’il y a des femmes, des citoyennes, avec du vécu qui ont été maltraitées et assassinées. C’est très souvent un membre de la famille qui commet ce féminicide. La démarche consistait à humaniser ces femmes. Elles avaient des noms, une profession etc. Pour qu’elles ne tombent pas dans l’oubli. Il y avait toujours les mêmes imageas qui revenaient dans certains sites. Très rarement les images réelles de ces femmes. Les informations sont parfois erronées. ».

Donner la parole en changeant son regard

Et de confier : « Parfois on nous interdis de montrer telle ou telle photo ou nommer le nom de l’assassin pour ne pas ternir sa réputation ou celle de la victime. On s’est posé la question sur le rôle qu’on devrait jouer là-dessus. Le but de montrer les photos ce n’est pas de susciter un impact émotionnel, mais de dire que ce sont des choses réelles, bien qu’on ne montre pas des photos de cadavres »... Reprenant la parole, Habiba Djahnine évoquera les paroles, du mari de Safia qui lui affirma : « La maison m’appartient et toi aussi. » Et de souligner cette forme de « dépossession du corps de la femme qui s’installe à partir du moment où elles subissent ces violences-là. C’est comme si elles n’avaient plus le droit de se révolter. » ET d’indiquer : « Souvent quand on veut représenter les violences faites aux femmes, on va les présenter de manière exagérée. Avec plein de stigmates extérieurs pour tenter de toucher le maximum de personnes. Quand ce sont ces femmes elles-mêmes qui veulent les montrer, ça a plus de sens, parce que c’est leur seul recours, mais quand ce sont d’autres personnes qui vont utiliser cette façon de faire, qui vont rejouer ces blessures là, en rajoutant du maquillage, avec en plus une forme d’érotisation du corps de la femme, il y a un problème d’éthique qui me dérange ! Et je me demande si traiter des violences faites aux femmes de cette façon-là est vraiment efficace ? » s’est interrogé Habiba Djahine qui invitera ainsi les artistes à repenser la manière de présenter les femmes autrement qu’avec des visages tuméfiés en proposant d’impliquer les femmes victimes dans l’image de leur représentation. « Il faut qu’on développe une approche de qu’est une victime et ce qui lui est arrivé. » a-t-elle estimé La responsable de Béjaïa Doc relèvera l’importance de l’écoute auprès des associations et des médecins, estimant par ailleurs que la violence dans les familles reste encore un tabou, arguant que même des femmes cadres indépendantes financièrement se font battre par leur mari et cela existe partout dans le monde. « Il faut donc trouver la façon de comment désamorcer cela et sortir du silence par la sensibilisation.

Trouver de nouvelles méthodes de travail

La question du droit doit jouer un rôle important dans ce travail. … » Aussi, a telle rajouté, l’importance de trouver des espaces pour que les victimes parlent elles-mêmes de leurs conditions de vie et de leur maltraitance. Autre sujet que les deux intervenantes ont tenu à dénoncer est le féminicide qui « tue à petit feu en empêchant les femmes d’aller se soigner ou les fortes pressions exercées sur ces femmes qui les poussent au suicide ». On relèvera aussi le danger de la banalisation de ces crimes quand les fameuses photos des victimes sont relayées sur les réseaux sociaux et leur banalisation sans oublier le côté spectaculaire qui en découle et qui éloigne l’individu de ces victimes..En somme du sensationnel , a contrario du travail de « proximité » que fait Wiame en postant des photos du quotidien de ces femmes telles que le vit le commun des mortels…Rappelons que cette campagne de sensibilisation intervient dans le cadre de la journée du 25 novembre qui correspond à la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Notons aussi que pour suivre le reste du programme de Remchet 3in, il vous suffit de vous connecter sur la page de Dima Cinéma (Facebook et Instagram) et ce, jusqu’au 18 décembre 2020.