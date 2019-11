Les amateurs du madih religieux, poésie en éloge au Prophète (QSSL), seront samedi prochain au rendez-vous avec des lectures poétiques de Madih, organisées par la bibliothèque principale de lecture publique «Djamel Eddinne Bensaàd» de Djelfa, a-t-on appris, auprès du directeur de cet établissement culturel. L’animation de cette manifestation, organisée en collaboration avec le bureau de wilaya de l’Union des écrivains algériens (UEA), sera assurée par les meilleurs poètes de la wilaya, qui vont rivaliser dans la présentation du meilleur de leur cru, en matière de madih du Prophète (QSSSL)), a indiqué Abdeghani Rezigui.

Ces lectures poétiques ont pour objectif principal de contribuer à l’«activation de l’acte culturel au niveau de cette bibliothèque publique, visant l’encouragement de la lecture, tout en faisant de cet espace culturel, un cadre propice pour les hommes de lettres et les poètes, mais également tous les acteurs de la scène culturelle et scientifique locale», a-t- il souligné.

Il s’agira, également, a ajouté le responsable, d’offrir une «opportunité de rencontres et d’échanges pour les poètes», tout en proposant des moments de plaisir et de délectation aux nombreux amateurs du madih religieux, a-t-il précisé.