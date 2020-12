La librairie Cheikh Multi-livres de Tizi Ouzou reste fidèle à la tradition annuelle qui consiste à réserver la deuxième moitié du mois de décembre aux ventes promotionnelles de livres. Cette année aussi, l'offre a été renouvelée en dépit de la crise sanitaire et des conséquences négatives que cette dernière a engendrées sur tout ce qui a trait à l'activité du livre. Cette promotion concerne la totalité des livres disponibles à la librairie Cheikh Multi-Livres et les réductions vont de 10 jusqu'à 50% pour une partie de ces ouvrages, notamment ceux édités par des maisons d'édition algériennes. L'opération, qui a commencé le 12 du mois en cours, se poursuit jusqu'au 31 décembre. Des centaines de livres sont ainsi proposées avec des réductions de 30%, ce qui n'est pas rien surtout pour les lecteurs qui feront plusieurs achats. Ce qui a été le cas pour de nombreux visiteurs qui sont repartis avec des sachets bien remplis. Ainsi, la promotion de 30% touche même des romans et des recueils de nouvelles de Mohammed Dib, sortis aux éditions «Dahleb» tout comme pas mal d'autres romans, essais et recueils de nouvelles comme «Al zilzel» de Tahar Ouettar, «Le retard d'Eve» de Nacer Bouslimani, «Démocratie à l'algérienne» de Aissa Khelladi et des tas d'autres livres parus ces dernières deux ou trois décennies chez différentes maisons d'édition algériennes.

Promotions à gogo

Les promotions concernent aussi tous les autres livres édités en Algérie ou importés et pour ces derniers, la réduction est de 10%. Le lecteur a donc la possibilité de bénéficier de cette baisse des prix pendant encore une dizaine de jours. Ceci, en plus des promotions de 50% de réduction sur les prix, inities par des maisons d'édition algériennes et dont la librairie Cheikh Multi-livres est partie prenante. Ainsi, le lecteur peut acheter des livres avec 50% de réduction, notamment ceux de la maison d'édition «El Kalima». Cette dernière propose des livres comme le roman «La danse du jasmin» de Nadia Sebkhi, «Un maure dans la siérra» de Rénia Aouadène, «La dernière rencontre» de Denise Brahimi ou encore «Poèmes d'août» de Amin Khan. Dans le même sillage, d'autres livres publiés par d'autres maisons d'édition algériennes sont proposés à moitié prix (50% de réduction) à l'instar des ouvrages des éditions «Koukou», «Rafar» et «Frantz Fanon». Parmi les livres en question, on peut citer les ouvrages de Rachid Boudjedra comme «La dépossession» et «Chronique d'un monde introuvable», mais aussi «Orages» de Hedia Bensahli, «L'amant imaginaire» de Taos Amrouche, «L'autocrate» de Djamel-Eddine Merdaci, etc.

L'embarras du choix

En tout état de cause, le lecteur pourra avoir l'embarras du choix face à la richesse des étals de la librairie Cheikh qui est la plus ancienne librairie dans la wilaya de Tizi Ouzou, mais aussi la plus active et la plus grande. La promotion en question concerne en outre tous les livres d'auteurs étrangers et importés, notamment ceux des éditions de poche comme les titres des romanciers universels dont les prix Nobel: William Faulkner, Naguib Mahfoud, Ernest Hemingway, Albert Camus, André Gide, etc. Bien entendu, les livres en langue amazighe, dont les romans écrits dans cette langue ancestrale sont concernés par la promotion de 10% à l'instar des romans de Aomar Oulamara, Amar Mezdad, Lynda Koudache, Lynda Hantour, Ahmed Nekkar, Brahim azaghart... Le rayon dédié à la langue amazighe à la librairie Cheikh est également riche de nombreux livres ayant trait à l'enseignement de la langue amazighe, des recueils de nouvelles et de poèmes, des lexiques bilingues et trilingues ainsi que des pièces de théâtre dont certaines sont des traductions à l'instar de la version kabyle de «Mille hourras pour une gueuse» de Mohammed Dib, traduite par Mohand Belmadi.