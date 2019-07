Il s’était déjà produit en 2017. Reda Seddiki revient plus que jamais gonflé à bloc pour présenter dans le cadre du «Festival Off d’Avignon 2019», au Théâtre Barretta d’Avignon son spectacle intitulé « Deux mètres et ‘’davantage ‘’. de liberté» Vous l’aurez compris, le jeune humoriste reprend le même spectacle qu’il a dû actualiser au regard de l’actualité politique que connaît son pays d’origine, l’Algérie. Avec son humour décapant et son regard bien intelligent et malin, l’artiste se produit tous les jours à partir de 17h30, jusqu’au 28 juillet tout en décortiquant la vie et brisant des tabous. Artiste foisonnant qui aime s’essayer au récital poétique tout en gardant toujours de côté sa part d’humoriste, est un artiste à multicode finalement, qui aime les mots et ne se prive pas pour le démontrer sur scène. Poétique, à la fois romantique dans le ton et la dégaine, Reda Seddiki fait voyager le spectateur entre les rives, Alger et Paris, sa ville coup de cœur qui l’a acceuili tout en narrant ses difficultés. Il invite ainsi celui qui vient le voir à plonger dans le monde de ses angoisses et préoccupations, mais aussi ses espoirs et fulgurances car la beauté n’est toujours pas loin pour faire éclater chez cette artiste du bon esprit, qu’on appelle tout simplement : du talent ! Et ce jeune homme il en a à revendre. L’artiste qui n’oublie jamais d’où il vient avait déjà donné à nombreuses reprises un aperçu de son savoir-faire, y compris récemment durant le mois de Ramadhan où il s’était produit à l’espace Vivarium. Il avait marqué les esprits. Gageons qu’il y refera un tour prochainement. O.H