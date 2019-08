Le long métrage documentaire Des moutons et des hommes du réalisateur Karim Sayad a été sélectionné au programme du 9e Festival du film arabe de Amman.

D’une durée de 78mn, Des moutons et des hommes, coproduction entre l’Algérie, la Suisse, la France et le Qatar, met en avant l’univers des combats de béliers et de moutons qui s’installe dans la ville d’Alger à l’approche de la fête de l’Aïd El Adha.

Ce documentaire avait décroché en 2018 le Prix spécial du jury du Festival du cinéma arabe de l’Institut du Monde arabe à Paris (France)en plus d’avoir participé au 14e Festival du film arabe de Sao Paolo au Brésil.

En plus de cette participation algérienne le Festival du film arabe de Amman verra la projection d’œuvres en provenance du Maroc, d’Egypte, de Palestine, du Yémen, ou encore du Liban qui s’étaleront jusqu’au 30 août. Fondé en 2011 par la «Commission royale jordanienne du film» ce festival est considéré comme un espace d’échange et de rencontre pour les professionnels du septième art des pays arabes.