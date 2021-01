Si 2020 a été l'année de tous les tourments, elle aura été tout de même positive pour ceux qui n'ont pas cessé de travailler et ont poursuivi leur chemin vaille que vaille sans faillir ni laisser tomber leur passion. Une année charnière et difficile certes, mais qui a permis à certains de se rencontrer sur eux -mêmes et sur leur besoin vital de créer et d'accomplir des choses. Parmi eux on citera le plasticien Hamza Bounoua qui a ouvert une galerie d'art, sise dans le quartier de Chéraga (banlieue ouest d'Alger.

Un espace artistique dédié aux artistes dits du bord du monde musulman ou arabe, mais tout en restant focalisé sur l'art contemporain et aux artistes méritant de sa région ceux qui traitent des thématiques liées à questionnements de nos sociétés maghrébines, arabes musulmanes, voire africaine et bien au-delà.

Un art et une philosophie

En somme, une galerie d'art, dédiée à l'art contemporain de l'Afrique du Nord et du Monde arabe, baptisée «Diwaniya Art Gallery», un clin d'oeil à cet espace clos ou intime appelé «quaâda» en algérois qui permet de se réunir avec des gens autour d'un repas ou autre dans une ambiance conviviale et chaleureuse. C'est ainsi, dans ce sentiment de partage et d'aller à la rencontre des gens par l'art qu'est née cette galerie qui a eu l'ambition de rassembler différents artistes entre ici et ailleurs autour d'une exposition collective baptisée «Massart» (Parcours).

Une exposition des plus riches en vue d'introniser le débat autour du marché de l'art tout en offrant l'opportunité à des artistes méconnus de se faire connaitre.

Promouvoir ainsi les artistes algériens certes, mais en déléguant le rôle de commissariat à d'autres experts dans l'art afin de montrer dans sa galerie ce qui se fait de mieux dans le mouvement artistique selon ses goûts et ses voyages. Cette tres belle exposition donne ainsi à voir des oeuvres très éclectiques des artistes algériennes telles Thilleli Rahmoun et Rachida Azdaou mais aussi d'autres pays comme Lulwah Al Homoud (Arabie saoudite), Mohamed Ibrahim El Masry (Egypte), Ghada Zoughby (Liban), Rashid Diab (Soudan), Mohamed Al Ameri (Jordanie), Mohamed Abou El Naga (Egypte), Shadi Talaei (Iran). L'oeuvre qui se présente à l'entrée de la galerie est celle de Rachida Azdaou.

Des styles et des regardsCelle-ci intitulée

«Depressed», donne à voir une photographie et vidéo prises lors d'une performance de l'artiste Toufik Kara. Pour sa part, Thilleli Rahmoun propose un mix média dans une oeuvre intitulée «Syndrome de Stockholm». Cette dernière est composée de collages sur le thème de la liberté. L'artiste égyptien Mohamed Ibrahim Elmasry quant à lui donne à voir une série de toiles réalisée avec de la peinture à l'huile. Cette matière donne de l'épaisseur et de la dynamique à ses oeuvres hautement colorées qui, dans un style abstrait ou semi-abstrait expriment l'idée de la fusion des êtres en combinant une multitude de couleurs comme une sorte de magmas d'énergie qui se collent l'un à l'autre. Le plasticien soudanais Rashid Diab met en exergue dans de formidables tableaux la mouvance de la femme soudanaise dans son habit traditionnel.

Plusieurs regards, plusieurs médiums artistiques sont ainsi proposés au visiteur qui découvrira cette année de nouvelles surprises au sein de cette galerie telles des conférences sur l'art contemporain qui seront enregistrées et animées par des spécialistes de l'art autour de cette exposition qui viendra à s'écouler.

Des projets encore

En effet, la «Diwaniya Art Gallery» prévoit une exposition chaque trimestre et des rencontres sur les arts et le marché de l'art. Rappelons que l'ouverture de cette galerie avait dû être reportée en raison du confinement cette année, idem pour la tenue de cette exposition qui a lieu sans vernissage. Mais vous êtes toujours invités à aller à la découvrir puisqu'elle continue à se tenir jusqu'au 13 janvier. Hamza Bounoua, fondateur de cette galerie nous a d'ailleurs confié récemment, que la prochaine exposition qui aura lieu à la mi- janvier aura trait à un hommage qui sera rendu à l'artiste Ali Boukhalfa, ancien élève du célèbre sculpteur et peintre français Jean Dubuffet, le premier théoricien d'un style d'art auquel il a donné le nom d'«art brut»! À ne pas manquer donc!