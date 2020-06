L'Office national de la culture et de l'information (Onci) organise, jusuq'au 12 juin, une série de programmes artistiques britanniques et algériens, sur les réseaux sociaux, à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste, a indiqué un communiqué de l'office. Sous le slogan «La culture nous réunit», l'Onci organise des représentations musicales et théâtrale britanniques offrant au spectateur l'occasion de «découvrir la culture et les arts» du Royaume-Uni, comme l'opérette «Cendrillon», la pièce musicale «The Ring Cycle» et la pièce théâtrale «Macbeth», et ce dans le cadre de la coopération culturelle entre l'Algérie et le Royaume-Uni visant à renforcer «les échanges». Par ailleurs, l'Office organisera les 7 et 8 juin des programmes artistiques algériens «en hommage à nombre de symboles» de l'art algérien, décédés, à l'instar des deux hommes de théâtre Azzedine Medjoubi et Abdelkader Alloula ainsi que l'artiste Warda El-Djazairia.