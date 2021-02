On assiste à des hausses vertigineuses des prix des livres, constatées ces derniers mois. Est-ce la conséquence directe de la crise sanitaire engendrée par la maladie de la Covid-19 ou y a-t-il encore d'autres raisons qui expliqueraient le fait que les prix des livres soient à ce point devenus hors de portée de toute bourse moyenne? Des réponses seront sans doute apportées à cette lancinante question lors du prochain Salon national du livre qui aura lieu du 11 au 20 mars prochain au Palais des expositions des Pins maritimes d'Alger à l'initiative de l'Organisation nationale des éditeurs de livres-Onel. Mais en attendant, une petite idée concernant ces prix pourrait éclairer le lecteur.

Quelques exemples édifiants

En effet, une tournée dans n'importe quelle librairie montre à quel point les prix des livres sont devenus exorbitants. Il s'agit, malheureusement aussi bien des livres importés que de ceux produits localement.

Les livres importés sont certes, les plus chers, mais même ceux édités par des maisons d'édition algériennes n'échappent pas à cette situation qui va sans doute marquer négativement les ventes de livres en Algérie.

Ainsi, et à titre illustratif, on peut commencer par les auteurs universels mondialement connus et dont les oeuvres sont des chefs-d'oeuvre éternels à l'instar de «Anna Karenine» de l'écrivain russe Léon Tolstoï. Ce roman magnifique et envoûtant, en édition de poche, est proposé dans les librairies à pas moins de 2 000 DA! Il en est de même pour le roman «La guerre et la paix» du même auteur et dont le prix d'un seul tome est de

1500 DA. Le roman, dans son intégralité et en format poche, est donc proposé à... 3000 DA.

Le roman «L'intrus» de William Faulkner, prix Nobel de littérature, ayant marqué presque tous les grands écrivains venus après lui, est vendu à 1100 DA.

D'autres romans du même auteur et ses recueils de nouvelles, sont proposés à pas moins de 1200 DA!

Le même constat est valable pour les romans d'un autre prix Nobel, américain également, Ernest Hemingway dont le moins cher est vendu à 1100 DA à l'instar de «Pour qui sonne le glas» ou encore «L'adieu aux armes».

Le roman «Soufi Mon amour», de l'écrivaine turque Elif Shafak, qui est devenu un best-seller ces derniers temps, est cédé à pas moins de 1500 DA et en format poche.

Il en est de même pour tous les romans de cette auteure à succès, devenu un phénomène éditorial. «Chanson douce», le roman de Leila Slimani, prix Goncourt 2016 est affiché, pour sa part, à 1200 DA. Tous leslivres de Paulo Coelho se vendent à plus de 1000 DA. «J'avoue que j'ai vécu» livre biographique, du grand poète Pablo Neruda, est exposé à 1500 DA aussi. En somme, tous les livres universels se vendent à 1500 DA pour les moins chers d'entre eux.

Des prix exorbitants

Malheureusement, ce constat n'épargne pas les prix des livres édités en Algérie et dont les prix sont exorbitants. C'est le moins qu'on puisse dire, en dehors de quelques exceptions concernant des livres qui sont des rééditions d'anciens classiques et dont le prix est plutôt accessible. Mais s'agissant des livres nouvellement édités, de manière générale, on constate que les prix sont de 700 DA dans les meilleurs des cas. Les éditeurs algériens expliquent cette situation par la hausse et l'instabilité qui caractérise le marché du papier depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Quant aux libraires, ils n'y sont pour rien dans cette situation.

Les prix de vente publique sont fixés d'avance par l'éditeur ou l'importateur. Quant à leur marge, qui est de 30%, elle est fixe et ne change jamais. On peut ainsi trouver sur les étals de librairie des livres fraichement sortis chez des éditeurs locaux et dont le prix est parfois de 1500 DA à l'instar d'un roman en langue arabe ayant reçu un grand et prestigieux prix littéraire en 2020. Avec de tels prix de vente, on ne peut plus être surpris ou déçu face au fait que les citoyens achètent de moins en moins des livres.