Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a signé une convention-cadre de partenariat avec l'APC de La Casbah. Ceci rentre dans le cadre du « réaménagement de l'espace autour du théâtre, le développement de nombreux projets pour le jeune public, ainsi que le lancement des Journées théâtrales de La Casbah» a t-on fait savoir. Dans la perspective de travailler conjointement, ce partenariat a pour objectif de rentrer au TNA sa véritable vocation à savoir de «hub culturel et artistique» dans sa mise en place de nombreuses activités culturelles dont les rencontres -débats, mais l'aménagement d'espace pour les expositions et surtout dans l'organisation de sessions de formation théâtre destinées aux jeunes de la Casbah. A l'issue de ces stages de formation, certains comédiens pourront bien intégrer des troupes professionnelles. À noter que les Journées théâtrales de la Casbah qui seront mises en place dés que la situation sanitaire s'améliore, seront données en 2021. Elles donneront à voir des productions à la fois du TNA, des théâtres régionaux ainsi que des coopératives et des associations culturelles. Aussi, seront aménagés les espaces avoisinant la bâtisse du TNA à des fins organisationnelles, culturelles et économiques notamment l'organisation d'expositions (livres, dessins, artisanat...) et d'événements culturels et artistiques et ce, dans le cadre de la célébration entre autres de la journée de la Casbah qui se tient le 23 février prochain.