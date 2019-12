Après le succès de son émission « Al Web maâ Farah Yasmine » (écrit en langue arabe) diffusé sur le Web, la journaliste et présentatrice télé, Farah Yasmine revient à la charge : la 2e saison de son programme. Pour présenter cette nouvelle mouture dans une version améliorée, la belle Yasmine Farah, alias Yasmine Nia, a organisé une magnifique soirée dans un charmant hôtel situé à Sidi Yahia où elle a dévoilé tous les détails en présence d’une partie de l’équipe de production mais aussi de nombreux invités triés sur le volet. En effet, il est bon de savoir que de nouveaux éléments sont venus se greffer dans cette émission remaniée et ouverte davantage sur le Maghreb cette fois, et ce, grâce à ses invités que l’on pourra apprécier. Des artistes/influencers d’Algérie bien sûr, mais aussi de la Tunisie, du Maroc. Une seule constante : « Al Web maâ Yasmine Farah » sera 100% algérien : production et équipe technique. Si la première saison de l’émission était diffusée sur la Toile, la deuxième saison, quant elle, sera diffusée sur la chaîne Al Ane TV. A noter qu’ « Al Web mâa Farah Yasmine » est le premier programme télé algérien à être diffusé sur une chaîne arabe. Lors de cette cérémonie bien conviviale, Yasmine Farah installée désormais à Dubai, dira sa chance de passer aux infos, alors qu’elle vient du domaine du divertissement. Elle remerciera sa chaîne qui lui fait entièrement confiance, sans remettre en cause sa façon de parler algérien. Aussi, sa culture est mise en avant, comme le veut le cachet de cette émission dont la philosophie semble être l’échange, le partage dans le positif.

Exit la méchanceté gratuite, car c’est bien ce que cette émission dénonce dans sa substance, le côté toxique des réseaux sociaux. Aussi l’ingénieuse Farah Yasmine a eu l’intelligente idée d’incarner une espère de mégère dans la dernière partie de son émission et se met ainsi à descendre en flammes ses invités de la pire façon qu’il soit, en les mettant face aux mauvaises critiques dont ils font l’objet sur le Net. Et de voir ainsi leurs réactions en direct. Une façon de mettre à nu ceux qui se cachent derrière leur écran et qui distillent de la haine envers les YouTubeurs.

Ce personnage féminin s’appelle, ironie du sort « Houriya ». Vous l’aurez compris, une liberté faussement acquise et nocive que s’octroient un peu trop certains pour diffuser leur violence verbale sur le Net. Fraîche et divertissante non sans un brin pédagogique et instructive, l’émission « Al Web maâ Farah Yasmine » se voudra ainsi distractive mais aussi constructive pour un meilleur vivre ensemble, y compris dans le monde virtuel. Une planète tout entière qui résonne plus que jamais aujourd’hui, avec un impact grandissant sur la nouvelle génération dont il ne faut pas sous –estimer l’intérêt et l’attention.