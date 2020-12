La vieille ville de Miliana (wilaya de Aïn Defla) et la Kalaâ des Beni Rached à Relizane ont été classées secteurs sauvegardés suite à une réunion de la Commission nationale des biens culturels tenue dimanche à Alger, annonce un communiqué du ministère de la Culture et des Arts. Suite à la réunion de cette commission composée de plusieurs représentants de secteurs ministériels différents, la vieille ville de Miliana (wilaya de Aïn Defla) et la Kalaâ des Beni Rached à Relizane accèdent au statut de secteur sauvegardé à partir de ce dimanche, précise le communiqué. La commission qui a étudié plusieurs dossiers de classement a également classé le site de «La Batterie (Tabbana) de Halq El Oued» dans la commune d'El Harrach à Alger au rang de monument archéologique. Dans son intervention, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a salué «le grand intérêt porté par les autorités locales et les élus» à la vieille ville de Miliana qui va bénéficier, selon elle d'une «prise en charge particulière» pour aider à sa préservation.