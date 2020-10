A l'occasion du Mawlid Ennabaoui Echarif, et dans le cadre des célébrations organisées par le ministère de la Culture et des Arts, le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a concocté un programme virtuel, qui s'étalera du 26 au 30 octobre 2020, et qui sera diffusé sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux.

Au programme :

Mercredi 28 octobre, de 18h à 2h: Abbas Righi.

Jeudi 29 octobre, de 16h à 2h: groupe Al Kawthar Inchad.

Vendredi 30 octobre, de 16h à 22h: Beihdja Rahal.

Des conférences (sur la page facebook du Forum du TNA), sur le thème: L'exploration par le théâtre de thèmes religieux, le théâtre comme moyen de se libérer, par Youcef Medjkane et enfin l'utilisation du patrimoine dans le théâtre, par Meftah Khelouf.