Le long métrage, «Les bienheureux» de l’Algérienne Sofia Djama et le documentaire «Des moutons et des hommes» de son compatriote, Karim Sayad prennent part au 14e Festival du film arabe au Brésil, prévu du 7 au 14 août à Sao Paulo (sud-est). Le film de Sofia Djama, invité d’honneur de ce festival, et le documentaire de Karim Sayad seront présentés, en plus de films brésiliens, aux côtés de onze autres productions de plusieurs pays arabes. Coproduction algéro-franco-belge, «Les bienheureux», porté à l’écran par Nadia Kaci, Amine Lensari et Lyna Khoudri, traite en 102 mn, du désarroi et du désespoir de la jeunesse algérienne après les années 1990. Premier long métrage de fiction de Sofia Djama, «Les bienheureux» a, entre autres, été distingué du Prix de la meilleure réalisation au 14e Festival du cinéma de Dubai (2017) et celui du meilleur rôle féminin, obtenu la même année en Italie, par l’actrice Lyna Khoudri à la 74e Mostra de Venise, dans sa section «Orrizonti». Pour sa part, le film-documentaire «Des moutons et des hommes», porté à l’écran à travers les personnages de Habib et Melfah, traite en 78 mn des combats de moutons, organisés durant chaque période de l’Aïd. Coproduction, algéro-franco- suisso-qatarie, le documentaire de Karim Sayad a été distingué en 2018 du Prix du jury du Festival du cinéma arabe organisé par l’Institut du Monde arabe à Paris (France). Organisé par le Centre culturel arabe (ICArabe), le Festival du film arabe au Brésil entend mettre en valeur le cinéma arabe, à travers des projections de films, des rencontres et des débats, dirigés par des cinéastes et intellectuels du Brésil et des pays arabes.