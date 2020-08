Les films algériens «Abou Leila» de Amin Sidi Boumediène et «À Mansourah, tu nous as séparés» de Dorothée-Myriam Kellou concourent à la session inaugurale du Festival international du film d'Amman qui se tient du 23 au 31 août dans la capitale jordanienne, selon les organisateurs. Le film «Abou Leila» concourt pour le prix «Iris noir» dans la catégorie des longs métrages arabes, aux côtés de huit autres films arabes, dont «Bik Eneich» de Mehdi Barsaoui (Tunisie) et «Haïfa street» (rue Haïfa) de Mohanad Hayal (Irak). Coproduction, algéro-franco-qatarie de 140 mn, «Abou Leïla» revient sur les événements tragiques des années 1990, à travers l'histoire des jeunes, Samir, interprété par Slimane Benouari et Lotfi, campé par Lyes Salem, qui traquent dans le désert algérien, Abou Leïla, un dangereux terroriste.

Le film «A Mansourah, tu nous as séparés» de Dorothée-Myriam Kellou concourt pour le même prix, mais dans la catégorie des longs documentaires, aux côtés de «Ibrahim» de Lina Al Abed (Palestine) et «Nous, dans leurs prisons» du Marocain Azelarab Alaoui. Le film produit en 2019, raconte les affres de l'occupation française en Algérie durant la guerre de Libération nationale et le génocide de milliers d'Algériens. Parmi les 10 films en lice dans la catégorie des films étrangers, le film turc «Ji Bo Azadiye» (la fin sera spectaculaire) du réalisateur Ersin çelik, «A febre» (la fièvre) de la réalisatrice Maya

Da-Rin (Brésil) et «Tantas Almas» (La Vallée des âmes) de Nicolas Rincon Gille.Selon les organisateurs, le programme de cette session inaugurale, qui a été reportée jusqu'à la fin du mois en cours en raison de la propagation du Covid-19, comporte 30 longs métrages de fiction et documentaires de pays arabes et du monde entier, outre neuf courts métrages arabes qui sont de nouveaux films dont la plupart sont les premières oeuvres de leurs réalisateurs. Conformément aux règles de distanciation sociale, le festival s'attèlera à trouver des méthodes de projection de substitution et ce à travers la création de trois écrans cinéma en plein air (Drive-in) et le recours au théâtre de l'Instance royale jordanienne du film. Organisé par plusieurs instances jordaniennes, dont l'Instance royale du film, le festival international du film d'Amman, premier festival cinématographique international en Jordanie, vise à «soutenir les producteurs de films en Jordanie et dans la région».