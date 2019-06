Le long métrage de fiction «Reconnaissance» de Salim Hamdi et le court métrage «Point zéro» de Nassim Boumaïza, ont été distingués au 8e Festival maghrébin du film d’Oujda qui a pris fin dans cette ville marocaine samedi dernier, rapporte la presse locale. En compétition dans la catégorie long métrage aux côtés de «La voix des anges» de Kamel Laïche, «Reconnaissance» a remporté le Prix de la meilleure interprétation féminine pour le rôle de Malika Belbey dans cette fiction qui participe à son premier festival. Le jury de la catégorie «long métrage», présidé par le critique de cinéma algérien Ahmed Bedjaoui, a récompensé également le film «Cri de l’âme» du Marocain Abdelilah Jouahri, doublement distingué du Prix de la meilleure interprétation masculine et du jury. Dans la catégorie «court métrage» qui a mis en compétition 12 films, le jury a distingué le film algérien «Point zéro» de Nassim Boumaïza qui s’est adjugé le «Prix du meilleur scénario», alors que le Prix de la meilleure interprétation masculine a été attribué au Marocain Hachem Besstaoui pour son rôle dans «Angoisse» de Ali Benjelloun. «Point zéro» concourait avec «Synapse» de Noureddine Zerrouki et «Ainsi soit-il» de Youcef Mahsasse, qui ont représenté l’Algérie dans la compétition du court métrage de cette édition, ouverte le 11 juin dernier. Six longs-métrages et 13 courts-métrages étaient en compétition de l’édition 2019 de ce festival qui a rendu hommage à des figures du cinéma maghrébin dont le réalisateur Rachid Bouchareb et l’actrice tunisienne Fatma Ben Sidane. Créé en 2010, le Festival maghrébin du film d’Oujda vise à promouvoir la production cinématographique de la région et vitaliser le marché du film.