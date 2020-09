Le film «Papicha» de Mounia Meddour, plusieurs fois primé dans de nombreux festivals internationaux, mais censuré en Algérie, sera désormais disponible sur Netflix la plateforme la plus regardée sur le Net. Il fait partie ainsi d' une liste de 44 films arabes emblématiques et contemporains. Des oeuvres des réalisateurs égyptiens Yousri Nasrallah et Youssef Chahine, ainsi que quatre longs-métrages tunisiens ont rejoint en juin le catalogue de Netflix, et cela pour le plus grand bonheur des amateurs du 7e art. Des oeuvres acclamées par des réalisateurs établis et prometteurs seront également ajoutées à Netflix, y compris «Capharnaum» de Nadine Labaki (Liban), «For Sama» de Waâd AlKateab et Edward Watts(Syrie), ««Tu mourras à 20 ans» réalisé par Amjad Abu Alala, «Weldi» de Mehdi Barsaoui. Netflix, qui a dû retarder certaines de ses productions originales en raison du nouveau coronavirus, a en revanche vu son nombre d'abonnés exploser durant le confinement, particulièrement dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient-Turquie. Sur près de 16 millions de nouveaux membres dans le monde au premier trimestre 2020, 7 millions viennent de cette région, selon les résultats financiers publiés par la plateforme.