L'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger annonce la reprise de ses activités à la faveur d'un programme en lien avec l'histoire de la Guerre de Libération nationale, à l'occasion de la Journée nationale du Chahid célébrée le 18 février de chaque année, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Des activités dédiées aux célébrations de la Journée nationale du Chahid sont prévues à Alger, jusqu'au 26 février, dans tous les espaces rattachés à l'établissement organisateur, avec pour but de «consolider le lien entre les générations» en rappelant aux jeunes, à travers plusieurs expositions sur différents supports, «les atrocités commises par l'occupant français à l'égard du peuple algérien» et les «sacrifices consentis par les martyrs de la révolution».

Ainsi, tous les jours de 9h00 à 17h00, les bibliothèques de Mahalma et Souidania, la bibliothèque multimédias des Eucalyptus ainsi que l'espace des activités culturelles «Rachid-Kouache» de Bab El Oued, abriteront plusieurs expositions de, livres sur l'histoire de la révolution algérienne, de photos retraçant les plus grandes stations de la lutte armée contre le colonialisme français, de portraits de martyrs et de textes et chansons patriotiques. Les espaces d'activités culturelles «Agha» et «Bachir-Mentouri» accueilleront à leur tour, des exposés sur la Journée nationale du Chahid, à travers des documents d'archives, des coupures de presse, des photos, la déclaration du 1er novembre et une conférence traitant de la même thématique, animée par Said El Hachemi. A la bibliothèque multimédias de Draria, les célébrations de la Journée nationale du Chahid seront également marquées par plusieurs expositions de livres anciens et de photos sur la lutte armée pour l'Indépendance nationale, ainsi que la projection d'un documentaire sur la guerre de libération pour clore cet événement commémoratif avec une série d'hommages qui seront rendus aux familles des martyrs.