L’idée en gros porte sur un empire totalitaire qui veut réprimer un peuple qui aspire être le maître de son destin. « Parce que le nouvel ordre nous a fait toujours fait croire qu’on est seuls.. » entendons-nous dans le film. Or, c’est faux ! Moralité ? Vous la comprendrez ainsi à la fin du film : l’union fait toujours la force. En vrai, le nouvel ordre c’est juste l’ancien ordre déguisé ! Celui de l’empereur Palpatine qui en aspirant toute énergie aux Jedie souhaite régner sur toute la galaxie ,en substitution à Dark Vador Him. Ceci pour résumer dans les grandes lignes Star Wars, épisode IX appelé L’Ascension de Skywalker. Un film américain de science-fiction coécrit et réalisé par J. J. Abrams.

Episode ultime de la saga

Le film est sorti le mois dernier et à l’affiche actuellement dans quelque unes . Il s’agit en fait du neuvième opus de la saga Star Wars. Il fait suite à l’épisode VIII : Les Derniers Jedi. Pour la petite info, glanée sur le Net, Colin Trevorrow était attaché à l’écriture et à la réalisation de ce film depuis 2015, jusqu’à son départ en septembre 2017. Lucasfilm a dès lors fait revenir le réalisateur du premier épisode de cette nouvelle trilogie. Ce neuvième et dernier épisode de la saga Skywalker est en effet, celui du combat final entre la Résistance et les Sith, emmenés par l’Empereur Palpatine qui a survécu après avoir été projeté dans un puits d’énergie de l’Étoile de la Mort par Dark Vador dans l’épisode VI. Rey alias Daisy Ridley a qui a poursuivi sa formation de Jedi auprès de Leia Organa (alias Carrie Fisher décédée en 2016 NDLR), apprend qu’elle est la petite-fille de Palpatine, ce qui explique pourquoi la Force est si puissante en elle. À travers de nombreuses péripéties et son combat avec le beau ténébreux Kylo Ren, alias Adam Driver elle va devoir affronter l’Empereur et le vaincre pour ramener la paix dans la galaxie.

Entre drame et rire en carton-pâte

Pourquoi Star Wars est tant populaire ? Parce qu’il parle à tous les peuples du monde, si tenté qu’ils sont réprimés par un empire totalitaire « état dictatorial » (ou pas) dont ils veulent se débarrasser de lui depuis un temps déjà. Sauf que certains sont toujours tentés par le côté obscur de la force et tentent (ou pas) de résister. C’est ce qui fait un peu la complexité des derniers épisodes d’ailleurs. Ceci pourrait vous rappeler de tas de scénarios réels, tirés de l’histoire de l’humanité. Mais passons ! Une histoire fictionnelle et donné à voir sur grand écran depuis des décennies maintenant et que des familles, suivent depuis des générations. Sur le plan cinématographique maintenant. Star Wars a perdu de son épaisseur depuis l’acquisition de Lucasfilm par la Walt Disney Company en octobre 2012. Un scénario simplifié a pris le pas sur la richesse des dialogues qui même si elles restent parfois « iconiques », pour certaines comme diront certains jeunes dans l’air du temps- ont perdu de leur lustre d’antan, se réduisant souvent à des blagues à deux sous. Aussi, les personnages en carton-pâte comme ces animaux à l’effigie presque de jouet se multiplient au grand bonheur des firmes qui aspirent à vendre les dérives de la franchise à chaque arrivée de noël.

Un film toujours populaire

Le Star Wars d’aujourd’hui, qu’on se le dise, s’adresse majoritairement aux adolescents, voire aux enfants, alors qu’avant c’était beaucoup plus les parents éclairés qui le regardaient.

Ces derniers, par nostalgie, emmènent leur fils aujourd’hui regarder ce film et se détendre devant cet opus de science-fiction qui verse dans le divertissement. Même si l’on arrive toujours à en déceler la trame assez facilement, le film se décline avec des grandes lignes en rebondissement. L’on sursaute parfois, parce qu’intrigués, mais au final, on arrive à deviner et anticiper, par certains endroits, la chute. Il reste que Stars Wars demeure un très bons moment de détente en famille. De l’émotion il en a quand même, si tenté qu’on est fleur bleue sur les bords. Il est bon de savoir que Star Wars, épisode IX appelé l’Ascension de Skywalker est l’affiche dans les différentes salles de cinéma dont celles d’Alger, notamment à la salle Ibn Zeydoun et à la salle Afrique, d’Oran, à la salle Essaâda de Constantine, à la salle Ahmed Bey, de Béjaïa, à la salle du 8 Mai-1945 et enfin à Oum El Bouaghi, à la salle Taher Ouattar - Aïn Beïda. On rit beaucoup . Alors allez – y !